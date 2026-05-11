नीति तथा कार्यक्रम परम्परागत र उत्साहहीन, प्रधानमन्त्रीको व्यवहार अशोभनीय: नेकपा

काठमाडौँ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले आम जनतामा कुनै नयाँ उत्साह जगाउन नसकेको टिप्पणी गरेका छन् ।
नयाँ सरकार गठन भएसँगै नीति तथा कार्यक्रममा नवीनता र विशेष योजनाको अपेक्षा गरिए पनि यो केवल विगतकै निरन्तरता मात्र भएको उनले बताएका हुन् । सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै प्रमुख सचेतक दुलालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई ‘हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा’ को संज्ञा दिए । उनले २०७४/७५ देखि नै प्रदेश र संघको नीति कार्यक्रम उस्तै शैलीमा आइरहेको उल्लेख गर्दै यसपटक पनि कुनै नयाँ ऊर्जा वा सोच नदेखिएको बताए ।
नीति तथा कार्यक्रममा केही सकारात्मक बुँदाहरू रहेकाले आफू पूर्ण रूपमा निराश नभएको स्पष्ट पार्दै उनले कार्यान्वयनको पक्षमा भने कुनै ठूलो चुनौती नदेखिएको बताए । परम्परागत कार्यक्रम भएकाले यसको कार्यान्वयन सामान्य रहने उनको विश्लेषण छ । यद्यपि, नयाँ सरकारले जनतामा नयाँ उत्साह र आशाको सञ्चार गर्नुपर्नेमा सरकार चुकेको उनको निष्कर्ष छ ।
प्रतिक्रिया