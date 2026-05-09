बाँकेमा ६ लाख भारतीय रुपैयाँसहित दुई जना पक्राउ

काठमाडौं । 

बाँकेको नेपालगन्जमा प्रहरीले स्रोत नखुलेको करिब ६ लाख भारतीय रुपैयाँसहित दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ। विशेष सूचनाका आधारमा नरैनापुरतर्फ जाँदै गरेको अटो रिक्सा जाँच गर्दा अवैध भारतीय ५०० र १००० दरका नोट फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले जनाएको छ।

पक्राउ पर्नेमा नरैनापुर गाउँपालिका–५ का २९ वर्षीय वीरवल कुम्हार र सोही गाउँपालिका–४ का ३८ वर्षीय मुनिव खाँ रहेका छन्। बरामद रकम आन्तरिक राजस्व कार्यालय कोहलपुरमा बुझाइएको छ भने उनीहरूमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।

त्यसैगरी, नेपालगन्जमा करिब रु ३ लाख ४६ हजार बराबरको भन्सार छलीका सामान पनि बरामद गरिएको छ। चुरोट, पान मसला, पेय पदार्थ र बोइलर कुखुरासहित यूपी ४० एस २०७८, भे२प ७५७८ र भे९प ७०६४ नम्बरका मोटरसाइकल समेत नियन्त्रणमा लिइ भन्सार कार्यालय नेपालगन्जमा बुझाइएको प्रहरीले जनाएको छ।

प्रतिक्रिया

Kamana News Publications Pvt. Ltd.

सोसल मिडिया

प्रकाशनहरु

सम्पादक

  • दिरेकलाल श्रेष्ठ

हाम्रो टीम

About Us Advertise Contact Media Kit
© 2002-2026 Kamana News Publications Private Limited
Designed & Developed by:Appharu.com