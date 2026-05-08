प्रधानन्यायाधीश सिफारिसविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर

काठमाडौँ।
संवैधानिक परिषद्काे बैठकले बिहीबार गरेकाे नयाँ प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धी सिफारिसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएकाे छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट पेश गर्दै चौथो वरीयतामा रहेका डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधान न्यायाधीशका लागि गरिएको सिफारिस संविधानको आधारभूत परिकल्पनाविपरीत रहेको दावी गरेका हुन् । उनले उक्त सिफारिसले न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर हस्तक्षेप हुने तथा न्यायपालिकालाई कार्यपालिका मातहत ल्याउने प्रयास भएको जिकिर गरेका छन् ।
रिटमार्फत उनले संवैधानिक परिषद्को सिफारिस बदर गरी पहिलो वरीयतामा रहेकी सपना प्रधान मल्ललाई प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस गर्न परमादेश जारी गर्न माग गरेका हुन् । वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले रिट हाल दर्ता प्रक्रियामा रहेको बताए ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बिहीबार पहिलो वरीयताकी सपनाप्रधान मल्ललाई रोकेर चौथो वरीयताका शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिसको निर्णय बहुमतबाट गराएका थिए।
