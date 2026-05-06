पेस्तोल देखाएर इन्द्रचोकमा लुट्न खोज्ने दुई युवा फरार, साहसी महिलाको प्रतिकारपछि प्रहरीको खोजी तीव्र

काठमाडौं ।
राजधानीको व्यस्त व्यापारिक क्षेत्र इन्द्रचोकमा पेस्तोल देखाएर सुनचाँदी पसल लुट्ने प्रयास गर्ने दुई युवा अझै फरार रहेका छन् । वैशाख १७ गते दिउँसो भएको उक्त घटनामा साहसी महिला सञ्चालकको प्रतिकारपछि लुटपाट असफल भएको थियो ।
प्राप्त पछिल्लो जानकारीअनुसार, हेलमेट लगाएर पसलभित्र छिरेका दुई युवाले काउन्टरमा बसेकी महिलातर्फ पेस्तोल ताक्दै गरगहना लुट्ने प्रयास गरेका थिए । तर, ती महिलाले नडराई पसलमै रहेको कुर्सी प्रयोग गरेर प्रतिआक्रमण गरेपछि लुटेराहरू आत्तिएर भागेका थिए ।
घटनाका क्रममा युवाहरूले पेस्तोल पड्काएका थिएनन् । प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार केही सेकेन्डमै स्थिति उल्टिएको थियो, जसका कारण सम्भावित ठूलो आपराधिक घटना टरेको मानिएको छ ।
घटनापछि नेपाल प्रहरीले अनुसन्धानलाई तीव्र बनाएको छ । उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय र जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको संयुक्त टोलीले सीसीटीभी फुटेजको आधारमा अभियुक्तहरूको पहिचान गर्ने प्रयास गरिरहेको जनाएको छ ।
प्रहरीका एक अधिकारीका अनुसार, “हेलमेटका कारण अनुहार स्पष्ट देखिएको छैन, तर हुलिया, गतिविधि र अन्य प्राविधिक माध्यमबाट पहिचान नजिक पुगेका छौं । चाँडै नै उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिने विश्वास छ ।”
यस घटनाले काठमाडौंका व्यापारिक क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाएको छ भने नागरिक सतर्कता र साहसको उदाहरण पनि प्रस्तुत गरेको छ । प्रहरीले सर्वसाधारणलाई शंकास्पद गतिविधि देखिएमा तुरुन्त नजिकको प्रहरीलाई खबर गर्न अनुरोध गरेको छ ।
प्रतिक्रिया