काठमाडौं ।
स्मार्ट टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सर्वेश जोशी पक्राउ परेका छन्। दूरसञ्चार क्षेत्रसँग जोडिएको बहुचर्चित अनियमितता प्रकरणमा अनुसन्धान तीव्र बनाउँदै प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको हो।
प्राप्त जानकारी अनुसार जोशीलाई काठमाडौं उपत्यकाबाट पक्राउ गरिएको हो। उनीमाथि कम्पनी सञ्चालन, लाइसेन्स व्यवस्थापन तथा राजस्व भुक्तानीसम्बन्धी प्रक्रियामा अनियमितता गरेको आरोप छ। यस प्रकरणमा लामो समयदेखि अनुसन्धान भइरहेको थियो भने विभिन्न सरकारी निकायले समेत चासो देखाउँदै आएका थिए।
स्रोतका अनुसार स्मार्ट टेलिकमको बक्यौता, सेवा विस्तारमा भएको ढिलाइ तथा नियामक निकायसँगको विवादका विषयमा जोशीको भूमिका शंकास्पद देखिएपछि पक्राउ गरिएको हो। यसअघि पनि कम्पनीले राज्यलाई तिर्नुपर्ने अर्बौं रुपैयाँ बक्यौता नतिरेको विषयले चर्चा पाएको थियो।
प्रहरीले जोशीलाई हिरासतमा राखी थप अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ। आवश्यक प्रमाण संकलन गरी मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको बताइएको छ।
यस घटनालाई दूरसञ्चार क्षेत्रको पारदर्शिता र उत्तरदायित्वसँग जोडेर हेरिएको छ। विज्ञहरूका अनुसार यसले अन्य कम्पनीहरूलाई पनि कानुनी दायरामा रहेर काम गर्न दबाब सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले पछिल्लो समय आर्थिक अनियमितता तथा भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कदम चाल्ने संकेत दिइरहेका बेला यो पक्राउलाई महत्वपूर्ण प्रगतिका रूपमा हेरिएको छ।
