भरतपुर अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष प्रा.डा.पौडेलले दिए  राजीनामा

चितवन।
भरतपुर अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष प्रा.डा. ढुण्डिराज पौडेलले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका छन्। उनले २०८३ वैशाख २० गतेदेखि लागू हुने गरी अवैतनिक अध्यक्ष पदबाट राजीनामा पेस गरेका हुन्।
पौडेलले आफ्नो राजीनामा पत्रमा उल्लेख गर्दै सरकारबाट नियुक्त पदाधिकारीहरूलाई स्वेच्छिक रूपमा राजीनामा दिन गरिएको आग्रहलाई सम्मान गर्दै यस्तो निर्णय लिएको बताएका छन्। उनले २०८२ साल चैत १२ गतेसम्म सरकारले नियुक्त गरेका पदाधिकारीहरूलाई पद त्याग गर्न गरिएको अनुरोधलाई शिरोधार्य गरेको उल्लेख गरेका छन्। साथै पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालहरूमा समेत पदाधिकारीहरूले नैतिक जिम्मेवारी वहन गर्दै पद छाड्नुपर्ने माग बढ्दै गएको सन्दर्भलाई पनि उनले आफ्नो निर्णयको आधार बनाएका छन्।
उनले राजीनामा पत्रमा लेखेका छन् कि सार्वजनिक संस्थामा बसेर काम गर्दा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र जनअपेक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने भएकाले यस्तो कदम आवश्यक ठानेको हुँ। उनले आफ्नो कार्यकालमा सकेसम्म संस्थाको हितमा काम गर्ने प्रयास गरेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा पनि स्वास्थ्य क्षेत्रको उन्नयनमा आफ्नो योगदान रहने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
त्यसैगरी, पौडेलले आफूले अध्यक्षको रूपमा काम गर्दा कुनै पनि प्रकारको आर्थिक लाभ नलिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। सोही प्रतिबद्धताअनुसार उनले बैठकमा सहभागी हुँदा पाएको भत्ता रकमसमेत व्यक्तिगत रूपमा नलिई अस्पतालकै खातामा जम्मा गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको जानकारी दिएका छन्। उनले उक्त रकम सम्बन्धित लेखा प्रक्रिया पूरा गरी भौचरमार्फत अस्पतालमा फिर्ता गर्ने बताएका छन्, जसले उनको पारदर्शिताप्रतिको प्रतिबद्धता झल्काउँछ।
प्रा.डा. पौडेल नाक, कान र घाँटी (ENT) रोग विशेषज्ञका रूपमा चिनिन्छन्। उनले लामो समयसम्म चिकित्सा क्षेत्रमा सेवा प्रदान गरेका छन्। विशेष गरी २०५९ सालदेखि २०६८ सालसम्म उनले नाक, कान, घाँटी विशेषज्ञको रूपमा सक्रिय सेवा दिएका थिए। उनको अनुभव र विशेषज्ञताले स्वास्थ्य सेवामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको मानिन्छ।
उनको राजीनामासँगै भरतपुर अस्पताल विकास समितिको नेतृत्वमा परिवर्तन आउने भएको छ। अब नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले यस घटनालाई सकारात्मक रूपमा लिँदै संस्थागत सुधार र पारदर्शितालाई थप मजबुत बनाउने अवसरको रूपमा हेरेका छन्।
समग्रमा, प्रा.डा. ढुण्डिराज पौडेलको राजीनामाले सरकारी नियुक्त पदाधिकारीहरूको जिम्मेवारी र नैतिकताको बहसलाई पुनः एकपटक केन्द्रमा ल्याएको छ।
