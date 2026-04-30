चापाकोटमा वैशाख २६ देखि ‘चापाकोट क्रिकेट लिग’

स्याङ्जा।
स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिकामा आगामी वैशाख २६ गतेदेखि जेठ २ गतेसम्म “चापाकोट क्रिकेट लिग” आयोजना हुने भएको छ । स्थानीय स्तरमा क्रिकेट खेलको विकास, युवा प्रतिभाको पहिचान तथा खेलप्रति आकर्षण बढाउने उद्देश्यका साथ उक्त प्रतियोगिता आयोजना गर्न लागिएको हो । चापाकोट नगर क्रिकेट संघको आयोजना तथा चापाकोट नगरपालिकाको संरक्षकत्वमा सञ्चालन हुने प्रतियोगिता गंगालाल माध्यमिक विद्यालयको खेलमैदानमा हुने तय गरिएको छ । विगत केही वर्षदेखि चापाकोट क्षेत्रमा क्रिकेट खेलप्रतिको आकर्षण बढ्दै गएको सन्दर्भमा यस प्रतियोगिताले थप ऊर्जा प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको आयोजकले जनाएको छ ।
चापाकोट नगर क्रिकेट संघका अध्यक्ष प्रेम रेग्मीका अनुसार प्रतियोगितामा पाँच वटा समूहको सहभागिता रहनेछ । सहभागी टोलीहरुबीच टी–ट्वान्टी रोविन फम्र्याटमा प्रतिस्पर्धा गराइनेछ । रोविन फम्र्याटअनुसार प्रत्येक टोलीले अन्य टोलीसँग खेल्नेछ, जसबाट उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने टोलीहरु फाइनल चरणमा प्रवेश गर्नेछन् । यस प्रकारको प्रतिस्पर्धात्मक संरचनाले खेलाडीहरुलाई बढी अवसर र अनुभव प्रदान गर्ने विश्वास गरिएको छ । प्रतियोगितामा स्थानीय क्लब तथा युवाहरुको सक्रिय सहभागिता रहने अपेक्षा गरिएको छ । क्रिकेट खेलप्रति युवाहरुको बढ्दो मोहलाई ध्यानमा राख्दै प्रतियोगिताले खेलाडीहरुको क्षमता अभिवृद्धि, अनुशासन र टीमवर्क विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने आयोजकको धारणा छ । साथै, ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका प्रतिभाशाली खेलाडीहरुलाई उजागर गर्ने एउटा महत्वपूर्ण अवसरका रुपमा पनि यस प्रतियोगितालाई लिइएको छ ।
प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने टोलीहरुलाई आकर्षक पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको छ । प्रतियोगितामा प्रथम हुने टोलीले १ लाख १० हजार रुपैयाँ नगद पुरस्कारसहित शिल्ड, मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेछ भने दोस्रो स्थान हासिल गर्ने टोलीले ६० हजार रुपैयाँ नगदसहित शिल्ड, मेडल र प्रमाणपत्र पाउनेछ । पुरस्कार राशिले प्रतियोगिताको स्तर उच्च बनाउने र खेलाडीहरुलाई थप उत्साह प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । स्थानीय सरकारको संरक्षकत्वमा आयोजना हुन लागेको यस प्रतियोगिताले खेलकुद विकासमा नगरपालिकाको प्रतिबद्धता पनि झल्काउने विश्वास गरिएको छ । चापाकोट नगरपालिकाले खेलकुद क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न खेल गतिविधिहरु सञ्चालन गर्दै आएको छ । यसैक्रममा क्रिकेट लिगको आयोजना नगरपालिकाको खेलमैत्री नीति र युवामुखी कार्यक्रमको एक महत्वपूर्ण उदाहरणका रुपमा हेरिएको छ ।
खेलकुदले स्वास्थ्य, अनुशासन र सामाजिक सद्भाव कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले यस्ता प्रतियोगिताहरु आवश्यक हुने सरोकारवालाहरु बताउँछन् । प्रतियोगिताले विभिन्न वडाका युवाहरुबीच आपसी चिनजान, सहकार्य र प्रतिस्पर्धात्मक भावना विकास गर्न पनि सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ । प्रतियोगिताको तयारी तीव्र गतिमा अगाडि बढाइएको आयोजकले जनाएको छ । खेलमैदानको व्यवस्थापन, खेल तालिका निर्माण, अम्पायर तथा प्राविधिक टोलीको चयनलगायतका कार्यहरु अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । साथै, प्रतियोगितालाई व्यवस्थित र सफल बनाउन विभिन्न उपसमितिहरु गठन गरी जिम्मेवारी बाँडफाँड गरिएको छ ।
स्थानीय दर्शकहरुको उल्लेख्य उपस्थिति रहने अपेक्षा गरिएको यस प्रतियोगिताले चापाकोट क्षेत्रमा खेलकुदमय वातावरण सिर्जना गर्नेछ । खेल हेर्न आउने दर्शकहरुले पनि खेलाडीहरुलाई उत्साह प्रदान गर्ने र खेलको स्तर उकास्न योगदान पु¥याउने विश्वास गरिएको छ । समग्रमा, “चापाकोट क्रिकेट लिग” ले स्थानीय स्तरमा क्रिकेट खेलको प्रवद्र्धन गर्दै नयाँ प्रतिभा उत्पादन गर्ने, युवाहरुलाई सकारात्मक गतिविधिमा संलग्न गराउने र खेलकुद संस्कृतिको विकासमा महत्वपूर्ण टेवा पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया