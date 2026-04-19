कटारी गोल्डकप उपाधि नाईजेरियाली टोलीलाई

उदयपुर
उदयपुरको कटारीमा शनिबार सम्पन्न छैटौँ कटारी आमन्त्रित मेयर गोल्डकप प्रतियोगिताको उपाधि नाइजेरियाली टोलीले जितेको छ । नाइजेरियाको जष्ट जोन फुटबल क्लबले फाइनल खेलमा चात्यासा फुटबल क्लब झापालाई ४–० ले हराएको हो । विजेता टोलीले नगद ५ लाख प्राप्त गर्दा उपविजेताले ३ लाख नगद हासिल ग¥यो ।
नाइजेरियाली टोलीका लागि पहिलो हाफमा ओलाओए डेभिट , सुनकानी सोयन्का र ऐना जोह्नले एक एक गोल गरेका थिए । त्यसैगरी दोस्रो हाफमा डेमोला हमजादले गोल गरे ।
प्रतियोगितामा नाईजेरिया र भारतको द रिभर स्पोर्टिङ्ग क्लब सिक्किमसहित नेपालको ६ टोलीले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । फाईनलको प्लेयर अफ द म्याच र प्रतियोगिताकै सर्वोकृष्ट खेलाडी नाईजेरियाली ओलाओए डेभिट घोषित भए ।
डिफेन्डर झापाका विशाल भण्डारी, सर्वाधिक गोलकर्ता प्रतियोगिता भरी २–२ गोल गरेका नाईजेरियाका डेमोला हमजाद र शलेस युथ क्लब, सिरहाका राज भुषाल, सर्वाेत्कृष्ट गोलरक्षक नाईजेरियाका डोडो अलु र उदीयमान खेलाडी आयोजक कटारी ११ का रिषभ धामी घोषित भए । उनीहरुलाई प्रतिविधा १० हजार प्रदान गरिएको थियो ।
