पशुपति क्षेत्रको अतिक्रमित जग्गामा काठमाडौं महानगरको डोजर चल्यो

काठमाडौँ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषको जग्गामा बनेका अवैध संरचनामा काठमाडाैं महानगरपालिकाले डोजर चलाएको छ ।

गौशालामा रहेको कोषको जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका अवैध टहरा तथा संरचनामाथि महानगरले शु्क्रबार डोजर चलाएको हो । महानगर प्रहरी प्रमुख विष्णुप्रसाद जोशीले सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका महानगरभित्रका सबै संरचना तथा टहराहरू भत्काउने कार्य पुनः शुरू गरेको बताए ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषको जग्गा अतिक्रमण गरी कवाड व्यवसाय गर्न तथा अन्य प्रयोजनका लागि बनाइएका टहरा भत्काइएको उनको भनाइ छ ।

