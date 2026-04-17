यस सिजनमा रियल मेड्रिड उपाधिविहीन हुँदैं

काठमाडौं ।
बायर्न म्युनिखसँग च्याम्पियन्स लिगको क्वार्टरफाइनलमा हारेपछि रियल मेड्रिडको यस सिजनमा उपाधि जित्ने संभावना लगभग सकिएको छ । ला लिगा उपाधि पनि जित्ने संभावना कम भएकोले यस सिजनमा रियल उपाधिविहीन हुने देखिएको हो ।
एलियान्ज अरिनामा बुधबार सम्पन्न खेलमा रियलले तीनपटक आफ्नो अग्रतालाई जोगाउन सकेन । अन्त्यमा १० खेलाडीमा सिमित हुन पुगेको रियल ४–३ ले पराजित भयो । खेलका पाँच गोल पहिलो हाफमा सम्भव भए । पहिलो लेगमा २–१ ले गुमाएको रियल समग्रमा ६–४ गोल अन्तरले पराजित भएको हो । अब फाइनल प्रवेशका लागि बायर्नले साबिक विजेता पेरिस सेन्ट जर्मन (पीएसजी) सँग खेल्नेछ ।
सात खेल बाँकी रहँदा बार्सिलोनाको नौ अंकको अग्रतालाई ओभरल्याप गर्न नसकेसम्म रियलले ला लिगा जित्छ भन्ने अनुमान लगाउन पनि सकिँदैंन । रियलका खेलाडीहरू र समर्थकहरू अहिले बार्सिलोनाको हार होस् भन्ने कामना गरिरहे होलान् । यस्तो भएमा मात्रै रियलले ला लिगा जित्न सक्नेछ । त्यसको लागि पनि रियलले बाँकी खेलहरू जित्नु पर्नेछ ।
इतिहासमा अन्य कुनै पनि टोलीले भन्दा बढी च्याम्पियन्स लिग (१५ पटक) र ला लिगा (३६ पटक) जितेको रियल टिम हो । रियल पछिल्लो दशकमा चार सिजन उपाधि बिना सकिएको छ । यदि, अहिले पनि रित्तो भएमा पाँचौंपटक उपाधि विना सिजन सकिनेछ ।
रियलको सिजन रित्तो भएकोमा २००४–०५, २००५–०६, २००९–१०, र २०२०–२१ रहेका छन् । यसबाहेक २००३–०४, २००८–०९ र २०१२–१३ का सिजनमा उनीहरूको एक मात्र उपाधिमा सफलता रहेको थियो ।
रियलले जाबी अलोन्सोलाई मेनेजरको रूपमा जिम्मेबारी दिएपछि चार खेल जित विनाको भएको थियो । त्यसपछि जनवरीमा स्पेनी सुपर कपमा बार्सिलोनासँग हारेर अलोन्सोले मेनेजर पदबाट राजीनामा दिए । उनको प्रतिस्थापन, टोलीका पूर्व खेलाडी अल्भारो आर्बेलोआलाई मेनेजर बनाइयो ।
पहिले जिनेदिन जिदानको नेतृत्वमा, त्यसपछि कार्लो एन्सेलोटीको नेतृत्वमा जस्तो अहिले रियल देखिँदैन । उनीहरूको नेतृत्वमा बाधाहरू जस्तोसुकै भए पनि, उनीहरूले जित्ने गर्दथे । अलोन्सोको नियुक्तिपछि पनि खासै उपलब्धि भएन । उनी उनी सात महिना मात्रै मेड्रिडमा टिके । अहिले अन्तरिम मेनेजरको रूपमा आएका अर्बेलोआको भविष्य पनि अनिश्चित देखिन्छ ।
४३ वर्षीय अर्बेलोआ जनवरीमा अलोन्सोको स्थान लिएर केवल चार महिनाको लागि मात्र भूमिकामा छन् । तैपनि दबाब अथक छ, नतिजा असंगत छन् र सिजन अब प्रमुख उपाधि विना समाप्त हुने तयारीमा देखिन्छ । २०२४–२५ सिजनको पुनरावृत्ति झैं केवल यूईएफए सुपर कप सुरक्षित गरिएको थियो ।
१६ वर्षमा यो पहिलो पटक हुनेछ जब रियलले लगातार दुई सिजन प्रमुख ट्रफी नजिताई बिताउनेछ । यो सबैको बीचमा, अर्बेलोआले निरन्तर जिम्मेवारी लिएका छन्, आफ्ना खेलाडीहरूबाट दोष हटाउँदै छन् । उनले जुनसुकै हालतमा क्लबको लागि लड्न पूर्ण रूपमा प्रतिबद्धता रहेको बताएका छन् ।
तर पराजय र उपाधिविनाको नेतृत्व भएकोले उनीमाथि क्लबका अध्यक्षलाई अर्को सिजनमा रियलको नेतृत्व गर्न सही व्यक्ति हो भनेर विश्वस्त पार्न पर्याप्त हुने पनि छैन । क्लबले आर्बेलोआको सम्झौताको अवधि सार्वजनिक रूपमा कहिल्यै स्पष्ट पारेन, यद्यपि स्रोतहरूको अनुसार २०२६–२७ सिजनको अन्त्यसम्म चल्नेछ । अहिलेको लागि, सिजन समाप्त हुनु अघि आर्बेलोआलाई बर्खास्त गर्नुले थोरै उद्देश्य पूरा गर्नेछ, तुलनात्मक रूपमा थोरै दाउमा बाँकी छ ।
रियल बार्सिलोनाभन्दा नौ अंक पछाडि छ र मे महिनामा क्याम्प नोउमा क्लासिको खेल्न बाँकी छ । खेलाडीहरूले आर्बेलोआले ड्रेसिङ रुममा मनोबल कसरी सुधार्यो भन्ने बारेमा पनि खुलेर बोलेका छन्।
बायर्नविरुद्धको पहिलो लेग अगाडि बोल्दै भिनिसियस जुनियरले भने कि उनको आर्बेलोआसँग ’अद्भुत सम्बन्ध’ छ र उनले उनीसँग काम गर्न ’जारी राख्न सक्ने आशा’ राखेका छन् । अहिलेको लागि, आर्बेलोआले भने कि उनी आफ्नो भविष्यको बारेमा चिन्तित छैनन् ।
म यो पदमा भएदेखि, यो थोरै पनि चिन्ताको विषय होइन। मलाई लाग्छ कि मैले मेरा खेलाडीहरूलाई हरेक दिन जित्न मद्दत गर्न सक्दो गरेको छु ।“
आर्सेनल सफल
इंग्लिस क्लब आर्सेनल यस सिजनको च्याम्पियन्स लिगको सेमिफाइनलमा पुगेको छ । आर्सेनलले पोर्चुगिज क्लब स्पोर्टिङ लिसबनको चुनौती पन्छाउँदै अन्तिम चारमा स्थान सुरक्षित गरेको हो ।
आर्सनलले क्वार्टरफाइनलको पहिलो लेगमा स्पोर्टिङमाथि १–० को साँघुरो जित हासिल गरेको थियो । उक्त खेलमा काय हाभट्र्जले इन्जुरी समयमा निर्णायक गोल गरेका थिए । बुधबार मध्यराति इमिरेट्समा भएको दोस्रो लेगमा कुनै पनि गोल भएन र आर्सनलले १–० को समग्र जित हासिल गरेको थियो । अब आर्सनलले फाइनल प्रवेशका लागि एटलेटिको मेड्रिडसँग खेल्नेछ ।
प्रतिक्रिया