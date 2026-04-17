इमेज टेलिभिजनमा एक्सन स्टाइलको कमेडी बाज

इमेज टेलिभिजन एचडीबाट प्रसारण हुने रियालिटी शो कमेडी बाजको टिजर सार्वजनिक गरिएको छ।
नेपाली टेलिभिजन क्षेत्रमा पहिलोपटक एक्सन शैली समेटिएको यो शोले दर्शकमाझ नया स्वाद ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। सार्वजनिक टिजरमा एक्सनलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको देखिन्छ, जसले नेपाली रियालिटी शोको प्रस्तुतिमा फरकपन र नया आयाम थप्ने संकेत दिएको छ।

निर्माण टिमका अनुसार शोको मूल अवधारणा ब्याटल फम्र्याटमा आधारित भएकाले टिजरलाई पनि एक्सन शैलीमै सुरु गरिएको हो। कमेडी बाज इमेज टेलिभिजन एचडी र सुन्दर खनाल युट्युब च्यानलबाट वैशाख दोस्रो सातादेखि प्रसारणमा आउनेछ।

टिजरमार्फत शोका होस्टहरू सुन्दर खनाल र आरती थापालाई औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको छ। उनीहरूको प्रस्तुति र केमेस्ट्रीले दर्शकमा थप उत्सुकता बढाएको निर्माण पक्षले जनाएको छ। निर्माण पक्षका अनुसार अबको एक साताभित्र प्रतियोगी कमेडियनहरू सार्वजनिक गर्दै अर्को प्रोमो पनि ल्याइनेछ। यो शोले नेपाली कमेडी रियालिटी क्षेत्रमा नया“ ट्रेन्ड सेट गर्ने विश्वास गरिएको छ।

