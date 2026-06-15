युरो कप नायकको विश्वकपमा परीक्षा

फिफा विश्वकप २०२६ मा स्पेनका १८ वर्षीय सनसनी लामिन यमालको डेब्युलाई लिएर विश्वभर अभूतपूर्व उत्सुकता छ । युईएफए युरो २०२४ मा आफ्नो १७औं जन्मदिनको भोलिपल्टै स्पेनलाई उपाधि दिलाएर महान खेलाडी पेलेको कीर्तिमान तोड्ने यी बार्सिलोनाका विङ्गर अहिले उत्तर अमेरिकाको मैदानमा जादु छर्न तयार छन् ।
स्पेनका लागि २५ खेलमा ६ गोल र १२ असिस्ट गरिसकेका उनी १६ वर्षपछि देशलाई दोस्रो विश्वकप दिलाउने महाअभियानमा छन् । चोटका कारण सुरुआती दुई खेल गुमाउने सम्भावना रहे पनि मैदान फर्केपछि सबैको नजर उनीमाथि नै हुनेछ । मात्र १५ वर्षमा बार्सिलोनाबाट डेब्यु गरेका यमालले क्लबलाई तीन ला लिगा उपाधि दिलाइसकेका छन् भने सन् २०२५ को ब्यालोन डी ओरमा उपविजेता बनेका थिए । यस सिजन बार्सिलोनालाई च्याम्पियन बनाउने क्रममा २८ खेलमा १६ गोल र ११ असिस्ट गर्दै उनी असिस्टको सूचीमा शीर्ष स्थानमा रहे । अप्रिलमा लागेको ह्यामस्ट्रिङ चोटबाट मुक्त हुँदै विश्वकपको महामञ्चमा आफ्नो जादुमयी लय पस्कन र फुटबल इतिहासमा नयाँ अध्याय कोर्न यी अद्भुत युवा प्रतिभा पूर्ण रूपमा तयार देखिन्छन् ।
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