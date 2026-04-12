खेलमा कला:  ‘हुलाहुप’ पछि ‘रिबन र सिल्क फेन’ डान्स

काभ्रे, पनौती ।
सम्भवतः नेपालमै पहिलो पटक रिबन र सिल्क फेन डान्स भित्राएकी १३ स्पदन चापागाईं हुलाहुप खेलमा पनि त्यत्तिकै पोख्त छिन् । एक वर्ष लामो प्रशिक्षण र नियमित अभ्यासले खारिएपछि अहिले उनलाई स्टेज कार्यक्रमहरुमा समेत बोलाउन थालिएको छ ।
नेपालमा त्यति चर्चा नभए पनि प्राचीन कालदेखि सुरु भएको ‘हुलाहुप’ ‘रिबन, सिल्क फेन’ ग्रिस, रोम, इजिप्ट लगाएतका देशहरुमा पहिले मानिसहरु काठ, घाँस वा धातुको घेरा घुमाएर आफ्नो कला देखाउथे । १८औं शताब्दीमा ब्रिटेनमा बच्चाहरुले कम्मरमा घेरा घुमाउने खेल खेल्थे , यो खेल हवाइको ‘हुला नाच’ जस्तो देखिने भएकोले ‘हुलाहुप’ नाम राखिएको कथन छ । सन १९५८ मा एक कम्पनीले पलाष्टिको हुलाहुप बजारमा ल्याएपनि यो खेल तथा कला संसार भर लोकप्रिय हुन थालेको बताइन्छ ।
‘हुलाहुप’ को प्रशिक्षण ६ चरणमा पार गरेको बताउदै स्पन्दन भन्छिन्– रिबन र सिल्क फेन डान्सको प्रशिक्षण भारत र अमेरिकाका प्रशिक्षण्कहरुले दिदैछन् । यो खेल तथा कला सिक्न र प्रदर्शन गर्न विद्यालयबाट नै प्रेरणा पाएको बताउदै स्पन्दन भन्छिन् – नौलो खेलको कला सिक्न र प्रदर्शन गर्न मन लाग्छ तर आवश्यक सामाग्री नेपालमा नपाउँदा दुःख लाग्छ ।
पछिल्लो समय नेपालमा ‘हुलाहुप’ सिल्क फेन डान्स र रिबन डान्स आधुनिक खेल कला र व्यायामको लोकप्रिय माध्यम पनि बन्दै गएको छ । यो कला व्यायाम र फिटनेसका लागि मात्र हैन प्रतियोगिता र नृत्यकापनि यो प्रयोग हुने स्पन्दन वताउँछिन ।
