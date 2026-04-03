नेपाल मेडिसिटीमा ‘फाइब्रो–स्क्यान’ सेवा सुरु

काठमाडौं ।
पछिल्लो समय आम जनमानसमा रहेको निष्क्रिय जीवनशैली र खानपानमा आएको परिवर्तनका कारण नेपालमा पनि कलेजोका रोगीहरूको संख्या बढ्दै गइरहेको अवस्थामा, ललितपुरस्थित नेपाल मेडिसिटी अस्पतालले अत्याधुनिक ‘लिभर फाइब्रो–स्क्यान’ उपकरणबाट सेवा सुचारु गरेको छ ।
यस सेवामार्फत सर्वसाधारणले, अस्पताल भर्ना नभई, छिटो, पीडारहित र भरपर्दो तरिकाले आफ्नो कलेजोको स्वास्थ्य अवस्था परीक्षण गर्न सक्नेछन् । लिभर फाइब्रो–स्क्यानले कलेजोको कडापन र बोसोको मात्रा केही मिनेटमै पत्ता लगाउँछ । यस प्रक्रियामा न त सुईले घोच्नुपर्छ, न त बिरामीले दुखाइ नै सहनुपर्छ र अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने अवस्था पनि रहँदैन । परम्परागत ‘बायोप्सी’ प्रविधिको तुलनामा यो प्रविधि गैर–आक्रामक हुनुका साथै अत्यन्तै सरल र सटिक छ । साथै यसबाट गरिने परीक्षणबाट नतिजा तुरुन्तै आउने भएकाले चिकित्सकहरूले बिरामीलाई तत्कालै आवश्यक परामर्श दिन सक्छन् ।
अस्पतालका ग्यास्ट्रोइन्टेरोलोजी, हेपाटोलोजी तथा इन्डोस्कोपी विभागका प्रमुख प्रा.डा. उमिदकुमार श्रेष्ठका अनुसार, जीवनशैलीमा आएको परिवर्तन नै कलेजोसम्बन्धी रोगहरू बढ्नुको मुख्य कारण हो । शारीरिक व्यायामको कमी, प्रशोधित र होटलका खानाको अत्यधिक प्रयोग, मद्यपान, मोटोपन र मधुमेह नै ‘फ्याटी लिभर’ र ‘सिरोसिस’ निम्त्याउने मुख्य कारक तत्व रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
स्वास्थ्य विशेषज्ञहरूका अनुसार नियमित मदिरा सेवन गर्ने, बाहिरको खाना धेरै खाने वा निष्क्रिय जीवन बिताउने व्यक्तिहरू यस प्रकारको रोगको उच्च जोखिममा हुन्छन् र उनीहरूले नियमित कलेजो जाँच गराउनु आवश्यक छ । फाइब्रो–स्क्यानमार्फत प्रारम्भिक चरणमै रोग पत्ता लाग्दा कलेजोलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन सम्भव हुन्छ, जसले गर्दा बिरामीले समयमै सावधानी अपनाएर भविष्यमा हुने गम्भीर जटिलताबाट बच्न सक्छन् ।
रोगको पहिचानमात्र नभई, यो परीक्षणले मानिसहरूलाई मानसिक शान्तिसमेत प्रदान गर्छ । धेरैका लागि यो सामान्य जाँच आफ्नो स्वास्थ्यप्रति सचेत हुन वा स्वस्थ बानी बसाल्नका लागि एउटा ‘वेक–अप कल’ (सचेतना) पनि हुन सक्छ । निवारक हेरचाहलाई प्रोत्साहन गर्न नेपाल मेडिसिटी अस्पतालले यो सेवामा मे १, २०२६ सम्मका लागि २० प्रतिशत छुटसमेत उपलब्ध गराएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
