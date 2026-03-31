नेपाल फेरि लाओससँग पराजित

काठमाडौं।
नेपालले एएफसी एसियन कप छनोट २०२७ अन्तर्गत् अन्तिम खेलमा पराजय बेहोरेको छ । लाओसमा मंगलबार भएको उक्त खेलमा नेपाल घरेलु टोलीसँग १–० ले पराजित भएको हो । योसँगैं नेपालले समूह एफ मा चौथो यानि पुछारमा रहेर प्रतियोगिता टुंग्याएको छ ।
यसअघि अवे खेलमा पनि नेपाल यही लाओससँग २–१ ले हारेको थियो । योसँगैं नेपाल लाओससँग लगातर दुई पटक हारेको छ । तर, समग्रमा ७ पटक भेट भएकोमा यसअघिका चार खेलमा नेपालले जित हासिल गरेको थियो भने एक खेल बराबरी नतिजाको थियो ।
नेपालले यस खेलमा दोस्रो हाफको सुरुआतमा बेहोरेको एक मात्र गोलमै पराजय स्विकार गर्नु परेको थियो । ४८ औं मिनेटमा लाओसका लागि कप्तान बाउमफाचान बाउनकंगले नजिकबाट गोल गरेका थिए ।
उनको प्रहारलाई बचाउन नेपालका नम्बर एक गोलकीपर किरण चेम्जोङका लागि कुनै अवसर नै थिएन । यसपछि गोल फर्काउन नसकेपछि नेपालको हार भएको हो । यो खेल विदेशी प्रशिक्षक एरेनाको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय खेलसमेत थियो भने स्ट्राइकर युवराज खड्काले राष्ट्रिय टोलीबाट डेब्यु गरेका थिए ।
यस समूहबाट भियतनाम १८ अंकसहित आगामी २०२७ मा साउदी अरेबियामा हुने एसियन कपका लागि छनोट भएको छ । दोस्रो स्थानमा रहेको मलेसिया(९ अंक), तेस्रो स्थानको लाओस (६ अंक) र चौथो स्थानको नेपाल (३ अंक) भने यसै समुह चरणबाट बाहिरिए ।
नेपालको मलेसियाविरुद्धको खेलमा हार भएपनि मलेसियाले झुठो विवरण पेश गरेको प्रमाणित भएपछि नेपाललाई यस खेलमा ३–० को विजयी घोषित गरिएको थियो । यसवापत नेपालले ३ अंक जोड्न सफल भएको थियो । यस्तै, लाओसको ६ अंक दुबै खेलमा नेपाललाई हराएर प्राप्त भएको थियो ।
यो खेल नेपालमै हुनुपर्ने थियो । तर, नेपाली फुटबलको सर्वोच्च निकाय एन्फाको ध्यान खालि अर्ली इलेक्सनमा हुँदा नेपालले लाओसले खेल्नु परेको थियो । त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालालाई एएफसीले अयोग्य ठहर गरेको अवस्था छ । तर, एन्फाले यस रंगशालालाई एएफसीले गरेको मागप्रति कुनै सुधारको कार्य नगरेको हुँदा नै यो खेल लाओसमा संचालन गरियो ।
दक्षिण एसियाली टोली सबै बाहिरिए
नेपालसहित दक्षिण एसियाका सबै टोलीहरू समूह चरणबाटै बाहिरिएका छन् । समूह ए मा रहेको माल्दिभ्स (३ अंक), समूह बी मा रहेको भुटान (१ अंक), समूह सी मा रहेका बंगलादेश (५ अंक) र भारत (२ अंक), समूह ई मा रहेको पाकिस्तान (२ अंक) तथा समूह एफ मा रहेको नेपाल (३ अंक) आगामी २०२७ मा साउदी अरेबियामा हुने एएफसी एसियन कपमा छनोट हुन नसकेका हुन् ।
यसमध्ये श्रीलंकाले भने अरू दक्षिण एसियाली टोलीभन्दा राम्रो नतिजा निकालेको थियो । समूह डी मा रहेको श्रीलंकाले ३ जित निकालेर ९ अंक जोडेको थियो । तरपनि समूहमा तेस्रो स्थानमै सीमित हुनुप¥यो । श्रीलंकाले चाइनिज ताइपेइलाई दुबै लेगमा समान ३–१ तथा आगामी एसियन कपमा छनोट भएको तुर्कमेनिस्तानलाई १–० ले हराएको थियो ।
