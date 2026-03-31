सर्वदलीय बैठक बोलायो संसद् सचिवालय

काठमाडौं ।
संसद् सचिवालयले सरकारको सिफारिसअनुसार संघीय संसद्को अधिवेशनअघि सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेको छ। प्रतिनिधिसभाबाट निर्वाचित सांसदहरूको पहिलो बैठक १९ चैत दिउँसो २ बजेका लागि बोलाइएको छ।
सर्वदलीय बैठक बुधबार दिउँसो १ बजे बस्नेछ। बैठकमा सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, सरकारका प्रतिनिधि र संघीय संसद् सचिवालयका अधिकारीहरू सहभागी हुनेछन्।
प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकले सभामुखको निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ। त्यस्तै, राजनीतिक दलहरूले चाहेको खण्डमा शीर्ष नेताहरूले शुभकामना सम्बोधन गर्ने चलन पनि रहनेछ।
