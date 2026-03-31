धनकुटा–पाँचथर सिमानामा पर्छ घर, स्थानीय भोग्छन् प्रशासनिक झन्झट

काठमाडौं ।
धनकुटा जिल्लाको चौविसे गाउँपालिका–१, छनम्बर बुधबारे बजारका केही घरहरू दुई जिल्लामा विभाजित भएका कारण स्थानीयवासीले प्रशासनिक झन्झट भोग्न बाध्य छन्। छविलाल गुरुङको घरको एउटा पाटो धनकुटामा पर्छ भने अर्को पाटो पाँचथरमा पर्दा उनले कर र अन्य प्रशासनिक कामका लागि दुबै जिल्लामा जानुपर्ने अवस्था छ।
विष्णुकुमार श्रेष्ठ र फिवराज थेगिनजस्ता अन्य स्थानीयले पनि यस्तै समस्या भोगिरहेका छन्। घर, आँगन, भान्सा वा सुत्ने कोठा फरक–फरक जिल्लामा पर्ने हुँदा नामसारी, जग्गा किनबेच, नापी, मालपोत लगायतका काममा समय र खर्च दुबै बढेको छ।
स्थानीयहरू भन्छन् कि राज्य पुनस्संरचना अघि यो क्षेत्र साविक धनकुटाको बुधबारे र पाँचथरको दुर्दिम्बा गाविसमा पर्थ्यो, तर २०२९ सालमा प्रशासनिक समायोजन हुँदा बजार दुई जिल्लामा विभाजित गरिएको थियो।
यसले विकास निर्माणमा पनि बाधा पुर्याएको छ। सडक, खानेपानी र ढल जस्ता पूर्वाधारको काममा ढिलाइ भएको र पालिकाहरूले आपसमा जिम्मेवारीबाट टार्ने गरेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन्।
स्थानीयले सिमाना पुनर्निर्धारण वा वडास्तरमै एकीकरण गरी सम्पूर्ण बजारलाई धनकुटामा समेट्नुपर्ने माग राखेका छन्। २२ घरधुरीका बासिन्दाले छिटो समाधानको अपेक्षा राखेका छन्।
