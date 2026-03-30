पक्राउ परेका पूर्वमन्त्री खड्का अस्पताल भर्ना

काठमाडौँ।
पूर्वमन्त्री दीपक खड्कालाई अस्पताल भर्ना गरिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको थुनामा रहेका खड्कालाई त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा भर्ना गरिएको हो ।
विभागले अदालतबाट ७ दिनको म्याद लिएर उनलाई प्रहरी प्रभाग पुल्चोकको हिरासतमा राखेको थियो । गएराति साढे १२ बजेतिर बान्ता भएपछि अनुसन्धान अधिकृतसँगको समन्वयमा उनलाई नर्भिक अस्पताल लगिएको थियो । निरन्तर बान्ता भएपछि नर्भिक अस्पतालले उनलाई त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा रिफर गरेको थियो ।
अहिले शिक्षण अस्पतालमा भर्ना गरेर उनको उपचार भइरहेको छ । खड्कालाई सीआईबीको टोलीलाई आइतबार पक्राउ गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया