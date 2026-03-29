ओली र लेखकको म्याद थपको बहस सकियो

काठमाडौँ।
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई थुनामा राख्न म्याद थपको निवेदनमाथि बहस सकिएको छ ।आइतबार जिल्ला अदालत, काठमाडौंका न्यायाधीश आनन्दप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा बहस भएको हो । म्याद थपका लागि प्रहरीले पूर्वमन्त्री लेखकलाई अदालतमा उपस्थित गराएको थियो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले भने अस्पतालबाट भिडिओ कन्फ्रेन्समार्फत बहसमा जोडिएका थिए । उनी त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा छन् ।
जिल्ला अदालतमा भएको बहसमा सरकारी वकीलले ओली र लेखकलाई अनुसन्धानका लागि थुनामा राख्नुपर्ने बताएका थिए । ओली र लेखकको तर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायीले दुवै जनालाई थुनामा राख्न नहुने जिकिर गरेका थिए ।
अब केहीबेरमा न्यायाधीश श्रेष्ठको इजलासले म्याद थपको निवेदनमाथि निर्णय सुनाउनेछ । अनुसन्धानका लागि थुनामा राख्ने कि रिहा गर्ने भन्नेबारे आदेश हुनेछ।
प्रतिक्रिया