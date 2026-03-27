उच्च अदालतद्वारा थ्रीस्टारको पक्षमा अन्तरिम आदेश

काठमाडौं ।
उच्च अदालत पाटनले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को विवादास्पद निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
मुख्य न्यायाधीश लालबहादुर कुँवर र न्यायाधीश गोपालप्रसाद बास्तोलाको संयुक्त इजलासले थ्री स्टार क्लबको मताधिकार र निर्वाचन सहभागिता रोक्ने एन्फाको निर्णय तत्काल लागू नगर्न आदेश दिएको हो ।
अदालतले एन्फाको २०८२ फागुन २९ गतेको निर्णय ‘सुविधा र सन्तुलन’ को दृष्टिकोणबाट उपयुक्त नदेखिएको ठहर गर्दै सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको छ । उक्त निर्णयमार्फत एन्फाले थ्री स्टार क्लबको मताधिकारसम्बन्धी दाबी अस्वीकार गर्दै निर्वाचन प्रक्रियाबाट बाहिर राख्ने प्रयास गरेको थियो ।
क्लबका महासचिव धर्मेन्द्रराज शाक्यले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, एन्फा, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) र एपिएफ फुटबल क्लबलाई विपक्षी बनाउँदै दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो ।
अदालतको यो आदेशसँगै थ्री स्टार क्लबलाई एन्फाको निर्वाचन तथा मतदान प्रक्रियामा सहभागी हुने बाटो खुलेको छ । तर, बुधबार नै राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले एन्फालाई तीन महिनाको लागि निलम्बन गरेको छ ।
प्रतिक्रिया