शपथलगत्तै च्यासलमा एमाले सांसदको भेला, ओलीको विशेष निर्देशन

काठमाडौँ ।
नेकपा (एमाले) ले नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई शपथग्रहण लगत्तै पार्टी मुख्यालय च्यासलमा बोलाएको छ। आज दिउँसो २ बजे संघीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा हुने शपथ समारोहपछि अपराह्न ३ बजे सबै सांसदलाई च्यासलस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको हो।
पार्टी स्रोतका अनुसार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सांसदहरूलाई संयुक्त रूपमा बोलाइएको बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदमा पार्टीको भूमिका, रणनीति र समसामयिक राजनीतिक अवस्थाबारे विस्तृत ब्रिफिङ दिने कार्यक्रम रहेको छ। बैठकलाई आगामी संसदीय गतिविधिका लागि मार्गनिर्देशक बनाउने तयारी गरिएको बताइएको छ।
हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एमालेले प्रत्यक्षतर्फ ९ र समानुपातिकतर्फ १६ गरी कुल २५ सिट जितेको छ। यद्यपि राष्ट्रियसभासहित समग्र संसदीय उपस्थितिलाई प्रभावकारी बनाउने रणनीतिमा पार्टी केन्द्रित देखिएको छ।
एक नवनिर्वाचित सांसदका अनुसार शपथपछि सांसदहरू सिंहदरबार क्षेत्रबाट सिधै च्यासल पुग्ने तयारीमा छन्। “शपथ सकेपछि सिधै पार्टी कार्यालय जानु भन्ने निर्देशन आएको छ,” ती सांसदले भने, “आजको बैठक निकै महत्वपूर्ण हुने बताइएको छ।”
संसदीय रणनीति र अनुशासनमा जोड
एमाले नेतृत्वले नयाँ सांसदहरूलाई संसदीय अभ्यास, पार्टी अनुशासन र समन्वयबारे स्पष्ट निर्देशन दिने तयारी गरेको छ। विशेषगरी संसदमा प्रस्तुत हुने विधेयक, बहसका प्राथमिकता, सरकारप्रतिको धारणा र विपक्षी दलहरूसँगको व्यवहारबारे स्पष्ट ‘लाइन’ तय गरिने बताइएको छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार एमाले अहिले संसदमा आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने रणनीतिमा छ। “संख्या धेरै नभए पनि संगठित र स्पष्ट धारणा राखेर एमालेले संसदमा प्रभाव देखाउने प्रयास गर्नेछ,” एक विश्लेषकले बताए।
समसामयिक मुद्दामा धारणा तय
बैठकमा मुलुकको वर्तमान राजनीतिक अवस्था, सरकारको कार्यशैली, आर्थिक चुनौती, सुशासनका प्रश्न र जनचासोका विषयमा पार्टीको आधिकारिक धारणा तय गरिनेछ। ओलीले यी विषयमा सांसदहरूलाई एकीकृत सन्देश दिन आग्रह गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
साथै, संसदमा उठाउने प्राथमिक एजेण्डा, जनतासँगको सम्बन्ध सुदृढ गर्ने उपाय र पार्टीको दीर्घकालीन राजनीतिक रणनीतिबारे पनि छलफल हुने जनाइएको छ।
नयाँ अनुहार, नयाँ चुनौती
यसपटक एमालेबाट निर्वाचित सांसदहरूमध्ये केही नयाँ अनुहारहरू पनि रहेका छन्। उनीहरूलाई संसदीय प्रक्रिया, विधि र व्यवहारबारे अभिमुखीकरण आवश्यक देखिएको छ। त्यसका लागि पनि आजको बैठकलाई महत्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
वरिष्ठ नेताहरूका अनुसार संसदमा प्रभावकारी उपस्थिति जनाउन अनुभव र नयाँ सोचको संयोजन आवश्यक हुन्छ। “नयाँ सांसदहरूलाई सही दिशानिर्देशन दिनु अहिलेको प्राथमिकता हो,” एक नेताले बताए।
शपथग्रहण लगत्तै बोलाइएको एमालेको आकस्मिक बैठकले पार्टीले संसदीय भूमिकालाई कत्तिको गम्भीरतापूर्वक लिएको छ भन्ने संकेत दिएको छ। अध्यक्ष ओलीको निर्देशनपछि एमालेले संसदमा कस्तो रणनीति अपनाउँछ भन्ने विषय अबको राजनीतिक समीकरणमा महत्वपूर्ण रहनेछ।
