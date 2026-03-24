३० जनाले ठड्याएको ३० अर्ब डलरको साम्राज्य ‘टेलिग्राम’

सिलिकन भ्यालीको अत्याधुनिक र चमकधमकपूर्ण कर्पोरेट संस्कृतिमा एउटा स्थापित मान्यता के छ भने, यदि तपाईंलाई अर्बौं डलरको प्रविधि साम्राज्य खडा गर्नु छ भने तपाईंलाई हजारौंको संख्यामा सफ्टवेयर इन्जिनियर, विशाल मानव संसाधन विभाग, सक्रिय मार्केटिङ टोली र कैयौं तहका व्यवस्थापकहरू चाहिन्छ । तर, यो परम्परागत र केही हदसम्म झन्झटिलो संरचनालाई चुनौती दिँदै ‘टेलिग्राम’ मेसेजिंग एपले विश्व प्रविधि बजारमा एउटा यस्तो मानक स्थापित गरिदिएको छ, जसलाई देखेर ठूला–ठूला टेक हस्तिहरू पनि अचम्मित छन् । विविध अपराधिक गतिविधिमा बढी प्रयोग भएकाले २०२५ को जुलाईमा नेपालमा प्रतिबन्ध लगाइएको यो एपले सन् २०२६ को मार्च महिनासम्म आधिकारिक रूपमा १ अर्ब मासिक सक्रिय प्रयोगकर्ताको विशाल आँकडा पार गरिसकेको छ । तर, यो सफलताभन्दा पनि रोचक पक्ष यसको सञ्चालन ढाँचा हो । विश्वका १ अर्ब मानिसलाई सेवा दिने यो विशाल प्लेटफर्म केवल ३० देखि ५० जना उच्च दक्ष इन्जिनियरहरूको एउटा सानो समूहले चलाइरहेको छ । करिब ३० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको निजी बजार मूल्याङ्कन भएको यस कम्पनीमा प्रत्येक कर्मचारीले औसतमा १ अर्ब डलर बराबरको कम्पनीको मूल्य र ३ करोड प्रयोगकर्ताको भार सम्हालिरहेका छन्, जुन आधुनिक कर्पोरेट इतिहासकै सबैभन्दा चमत्कारिक सञ्चालन दक्षता मानिन्छ ।
टेलिग्रामको यो असाधारण यात्राको मेरुदण्ड यसको ‘स्पेसल फोर्सेस’ मोडेलको इन्जिनियरिङ टोली हो । यहाँ कुनै औपचारिक मानव संसाधन (ह्यूमन रिसोर्स) विभाग छैन, न त दिनभरि बैठक र योजनामा मात्र सीमित रहने प्रोडक्ट म्यानेजरहरूको भीड नै छ । संस्थापक पाभेल दुरोभ आफैं मुख्य उत्पादन प्रबन्धकको भूमिकामा रहन्छन् र उनी आफ्ना इन्जिनियरहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्छन् । कर्मचारी भर्नाको प्रक्रिया पनि उत्तिकै भिन्न र योग्यतामा आधारित छ । कम्पनीले लिन्क्डइनमा विज्ञापन दिएर वा महँगो रिक्रुटमेन्ट एजेन्सीमार्फत मान्छे खोज्दैन, बरू आफ्नै प्लेटफर्ममा विश्वव्यापी कोडिङ प्रतियोगिताहरू आयोजना गर्छ । डेटा क्लस्टरिङदेखि युजर इन्टरफेस डिजाइनसम्मका यी कठिन प्रतिस्पर्धाहरूले टेलिग्रामलाई विश्वका उत्कृष्ट शून्य दशमलव एक प्रतिशत प्रतिभाहरूसम्म पु¥याउँछन् । यी प्रतिस्पर्धामा छानिनेहरूले कुनै झन्झटिलो अन्तर्वार्ता दिनु पर्दैन, उनीहरू सिधै दुरोभको कोर टोलीमा सामेल हुने निमन्त्रणा पाउँछन् । यो मोडलले गर्दा कम्पनीमा केवल ती व्यक्तिहरू मात्र छन् जो आफ्नो काममा विश्वकै सर्वोत्कृष्ट मानिन्छन् ।
एउटा सानो विद्यालयको फुटबल टोली जत्रो समूहले दैनिक १५ अर्बभन्दा बढी सन्देशहरू र अर्बौंको डेटा कसरी व्यवस्थापन गर्छ भन्ने प्रश्नको एउटै उत्तर हो सक्रिय र बौद्धिक अटोमेसन । टेलिग्रामले आफ्नै अत्याधुनिक ‘बट एपीआई’ विकास गरेको छ, जसले सर्भर मर्मत, सुरक्षा निगरानी र आधारभूत ग्राहक सहायताका कामहरू मानिसको हस्तक्षेपबिना नै स्वचालित रूपमा गर्छ । यसका साथै, टेलिग्रामको कुनै विशाल कर्पोरेट मुख्यालय छैन । यो कम्पनी पूर्ण रूपमा ‘रिमोट–फस्र्ट’ मोडलमा चल्छ, जसले गर्दा भौतिक संरचनामा हुने ठूलो खर्च बचत भएको छ । प्रविधिको हकमा पनि टेलिग्रामले अरूले बनाएको रेडिमेड सफ्टवेयरमा भर पर्नुको सट्टा आफ्नै विशिष्ट प्रोटोकल ‘एमटी प्रोटो’ प्रयोग गर्छ । पाभेलका भाइ निकोलाई दुरोभले विकास गरेको यो प्रोटोकल यति हल्का र सुरक्षित छ कि यसले कमजोर इन्टरनेट जडान भएका क्षेत्रमा पनि तीव्र गतिमा सन्देश आदानप्रदान गर्न सम्भव बनाउँछ । यही प्राविधिक स्वतन्त्रताले गर्दा नै टेलिग्राम आज विश्वको दोस्रो ठूलो मेसेजिङ एप बन्न सफल भएको हो ।
लामो समयसम्म टेलिग्रामको आर्थिक भविष्यलाई लिएर धेरैले आशंका व्यक्त गर्ने गर्थे । तर, सन् २०२६ मा टेलिग्रामले आफूलाई केवल एउटा म्यासेजिङ एपबाट ‘आर्थिक इन्जिन’ मा रूपान्तरण गरिसकेको छ । ‘द ओपन नेटवर्क’ (टीओएन) र यसको ‘मिनी–एप’ इकोसिस्टमले टेलिग्रामलाई चीनको वीच्याट जस्तै एउटा ‘सुपर एप’ बनाइदिएको छ । तर, यो वीच्याटभन्दा फरक, विकेन्द्रीकृत र विश्वव्यापी छ । टीओएन ब्लकचेनलाई सिधै एपको इन्टरफेसमा एकीकृत गरेर टेलिग्रामले परम्परागत बैंकिङ प्रणालीको झन्झट र शुल्कलाई चुनौती दिएको छ । ‘टेलिग्राम स्टार्स’ जस्ता भर्चुअल मुद्राले प्रयोगकर्तालाई डिजिटल सामानहरू एक ट्यापमा किन्न सजिलो बनाएको छ । अझ रोचक कुरा त के छ भने, टेलिग्रामले सिर्जनाकर्ता अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन दिन विज्ञापनबाट हुने आम्दानीको ५० प्रतिशत हिस्सा सिधै च्यानल मालिकहरूलाई ‘टोनकोइन’ मार्फत बाँड्न थालेको छ । यस वर्ष कम्पनीले २ अर्ब डलर वार्षिक राजस्वको लक्ष्य राखेको छ, जुन १५ करोडभन्दा बढी प्रिमियम सदस्यहरू र फस्टाउँदो डिजिटल बजारबाट सहजै प्राप्त हुने देखिन्छ ।
टेलिग्रामको यो सफलताको पछाडि अर्को एउटा बलियो पक्ष पूर्ण स्वतन्त्रता हो । पाभेल दुरोभ अझै पनि कम्पनीको शतप्रतिशत मालिक हुन् । कुनै बाह्य निर्देशक बोर्ड वा लगानीकर्ताहरूको दवाब नभएकाले उनले प्रयोगकर्ताको गोपनीयता र सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर निर्णय लिन सक्छन् । कुनै पनि नयाँ फिचर थप्न वा हटाउन महिनौंसम्म लगानीकर्ताहरूसँग अनुमति मागिरहनु पर्दैन, जसले गर्दा टेलिग्राम ह्वाट्सएप वा सिग्नलभन्दा धेरै गुणा तीव्र गतिमा विकसित भइरहेको छ । दुरोभले सधैं जोड दिने कुरा के हो भने, टेलिग्रामलाई मुद्रीकरण (मोनेटाइज) गर्नुको उद्देश्य नाफा कमाउनु मात्र नभई यसको स्वतन्त्रता अक्षुण्ण राख्नु र प्रविधिलाई लोकतन्त्रीकरण गर्नु हो । यही दर्शनले गर्दा नै टेलिग्राम आज एउटा कम्पनी मात्र नभई एउटा डिजिटल क्रान्तिको रूपमा स्थापित भएको छ ।
तुलनात्मक रूपमा हेर्ने हो भने ह्वाट्सएपसँग ३ अर्बभन्दा बढी प्रयोगकर्ता छन् तर उसलाई चलाउन मेटा (फेसबुक) का हजारौं कर्मचारी र ठूलो प्रशासनिक खर्च चाहिन्छ । अर्कोतर्फ सिग्नल एउटा गैर–नाफामूलक संस्थाको रूपमा सिमित स्रोत र साधनमा चलिरहेको छ । तर, टेलिग्रामले यी दुवैको बीचबाट एउटा यस्तो बाटो रोजेको छ जहाँ थोरै जनशक्तिमा पनि उच्च व्यापारिक लाभ र विशाल प्रयोगकर्ता आधार बनाउन सकिन्छ । टेलिग्रामको कर्मचारी र प्रयोगकर्ताको अनुपात अन्य प्रतिस्पर्धीको तुलनामा १० गुणा बढी प्रभावशाली छ । यसले के प्रमाणित गर्छ भने, प्रविधिको दुनियाँमा भीडभन्दा पनि स्पष्ट भिजन भएका थोरै तर दक्ष व्यक्तिहरूको समूहले विश्वलाई नै परिवर्तन गर्न सक्छ ।
अहिलेको समयमा टेलिग्राम विशेष गरी साना व्यवसायी र स्टार्टअपहरूका लागि एउटा वरदान सावित भएको छ । परम्परागत रूपमा व्यवसायलाई अनलाइन लैजान छुट्टै वेबसाइट वा महँगो मोबाइल एप बनाउनुपर्ने बाध्यतालाई टेलिग्रामको ‘मिनी–एप’ ले पूर्ण रूपमा अन्त्य गरिदिएको छ । अब साना व्यापारीहरूले कुनै एप स्टोरको झन्झटबिना र अतिरिक्त डाउनलोडको आवश्यकताबिना नै आफ्ना ग्राहकलाई सेवा दिन सक्छन् । ग्राहकले केवल एउटा लिंक क्लिक गरेर एप भित्रै अर्डर गर्ने, भुक्तानी गर्ने र सामानको ट्रयाकिङ गर्ने सुविधा पाउँछन् । यसको निर्माण लागत पनि परम्परागत मोबाइल एपको तुलनामा ८० प्रतिशतसम्म कम छ, जसले गर्दा सीमित बजेट भएका व्यवसायीहरूले पनि विश्वस्तरीय प्रविधि प्रयोग गर्न पाएका छन् । एउटा सामान्य फुड डेलिभरी वा अनलाइन स्टोरले पनि टेलिग्रामका बट र मिनी–एप प्रयोग गरेर छोटो समयमै आफ्नो व्यापार कैयौं गुणा बढाउन सफल भएका कैयौं उदाहरणहरू २०२६ सम्म आइपुग्दा सामान्य भइसकेका छन् ।
टेलिग्रामको यो ३० अर्ब डलरको साम्राज्य एउटा यस्तो पाठ हो जसले भविष्यको कर्पोरेट संरचना कस्तो हुनुपर्छ भन्ने दिशा निर्देश गर्छ । ३० जनाको सानो तर असाधारण टोलीले १ अर्ब मानिसको डिजिटल जीवनलाई नियन्त्रण र सरल बनाउनु कुनै चमत्कार भन्दा कम छैन । यसले के देखाउँछ भने डिजिटल युगमा ‘लिन’ हुनु नै सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो । सन् २०२६ को यो परिदृश्यमा टेलिग्राम केवल एउटा मेसेजिङ एप मात्र रहेन, यो एउटा विकेन्द्रीकृत सार्वभौम डिजिटल राज्य जस्तै बनेको छ जुन प्रयोगकर्ताको हत्केलामा छ । टेलिग्रामले व्यापारको नियमलाई पुनर्लेखन गरिदिएको छ । विश्वव्यापी साम्राज्य खडा गर्न अब हजारौंको फौज र भव्य कार्यालयहरू चाहिँदैन, केवल सही सोच भएका ३० जना मानिस र शक्तिशाली अटोमेसन भए पुग्छ । यो सफलताले भविष्यमा अन्य धेरै स्टार्टअपहरूलाई पनि भीड र खर्चभन्दा बढी दक्षता र नवीनतामा केन्द्रित हुन प्रेरित गर्ने निश्चित छ ।
