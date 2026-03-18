प्रधानमन्त्रीद्वारा पशुपतिनाथमा पूजा, शान्तिपूर्ण निर्वाचनप्रति कृतज्ञता

काठमाडौँ ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आज बिहान पशुपतिनाथ मन्दिरमा दर्शन गरी रुद्राभिषेक पूजा गरेकी छन्। शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन सम्पन्न भएकोमा आराध्यदेवप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै उनले देशलाई शान्ति र स्थायित्वतर्फ अघि बढाउन सबैको साथ सहयोगप्रति धन्यवाद दिइन्।
उनले आगामी दिनमा मुलुक अझ उन्नतिको मार्गमा अघि बढोस् भन्ने कामना गर्दै नेपालीहरूबीच एकता, सद्भाव र आत्मीयता थप सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गरिन्।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव प्रकाशमणि शर्मा, कार्यकारी निर्देशक सुवास जोशीलगायत पूजामा सरिक थिए ।
