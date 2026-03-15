दोहा–काठमाडौं उडान पुनः सञ्चालन हुने

काठमाडौं ।
मध्यपूर्व क्षेत्रमा बढ्दो तनावका कारण अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू प्रभावित भइरहेका बेला कतारको राजधानी दोहाबाट काठमाडौंका लागि उडान सञ्चालन हुने भएको छ। कतार एयरवेजले सार्वजनिक गरेको तालिकाअनुसार १६ र १७ मार्चमा दोहा–काठमाडौं तथा १७ र १८ मार्चमा काठमाडौं–दोहा उडान हुनेछन्।
दोहा हुँदै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा यात्रा गर्ने यात्रुहरूका लागि यो उडान उपयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ। मध्यपूर्वमा काम गर्ने नेपाली कामदार, नेपाल फर्कने यात्रु तथा विदेश जाने विद्यार्थीहरूका लागि दोहा–काठमाडौं हवाई सम्पर्क महत्वपूर्ण मानिन्छ।
हवाई सुरक्षा अवस्थाअनुसार उडान तालिका परिवर्तन हुन सक्ने भएकाले यात्रुहरूलाई आधिकारिक वेबसाइट, मोबाइल एप वा ट्राभल एजेन्सीमार्फत नियमित जानकारी लिन एयरलाइन्सले आग्रह गरेको छ।
