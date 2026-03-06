रूपन्देहीका ५ निर्वाचन क्षेत्रको बिहान ११: २५ को मत परिणाम

रूपन्देही –१
सुनिल लम्साल-राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी- ६६८
हिरा बहादुर खत्री- नेपाली कांग्रेस – १०५
दधिराम न्यौपाने- नेकपा एमाले- १०३
घनश्याम यादव अहिर- नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी – १०१
रूपन्देही-२
सुलभ खरेल- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी – ७१५१
विष्णु प्रसाद पौडेल- नेकपा एमाले – १६८५
चुन्न प्रसाद शर्मा- नेपाली कांग्रेस- ७३४
शुभाष पाण्डे- नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी – ३१५
केशव बहादुर थापा मगर-राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी- १०९
रूपन्देही-३
डा. लेखजंग थापा- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी – २०९०
सुशील गुरुङ्ग- नेपाली कांग्रेस – ३११
गौरब बोहरा- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी – २४८
बासु देव घिमिरे- नेकपा एमाले – १९२
रूपन्देही-४
प्रमोद कुमार यादव- नेकपा एमाले – २६९८
आशुतोष मिश्र- नेपाली कांग्रेस – २२४७
कन्हैया बनिया- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी – १८३०
सर्वेन्द्र नाथ शुक्ला- जनता समाजवादी पार्टी- ६६९
बाबु लाल यादव- नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी – 0
रूपन्देही-५
तौफिक अहमद खान-राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी- ९२५
खिम लाल भट्टराई- नेकपा एमाले – २६८
भरत कुमार शाह- नेपाली कांग्रेस – १९५
मुहम्मद वकील मुसलमान- नेपाली कम्युनिष्ट- 0
