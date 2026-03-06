रूपन्देहीका ५ निर्वाचन क्षेत्रको बिहान ११: २५ को मत परिणाम

रूपन्देही –१

सुनिल लम्साल-राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी- ६६८

हिरा बहादुर खत्री- नेपाली कांग्रेस – १०५

दधिराम न्यौपाने- नेकपा एमाले- १०३

घनश्‍याम यादव अहिर- नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी – १०१

रूपन्देही-२

सुलभ खरेल- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी – ७१५१

विष्‍णु प्रसाद पौडेल- नेकपा एमाले – १६८५

चुन्‍न प्रसाद शर्मा- नेपाली कांग्रेस- ७३४

शुभाष पाण्डे- नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी – ३१५

केशव बहादुर थापा मगर-राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी- १०९

रूपन्देही-३

डा. लेखजंग थापा- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी – २०९०

सुशील गुरुङ्ग- नेपाली कांग्रेस – ३११

गौरब बोहरा- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी – २४८

बासु देव घिमिरे- नेकपा एमाले – १९२

रूपन्देही-४

प्रमोद कुमार यादव- नेकपा एमाले – २६९८

आशुतोष मिश्र- नेपाली कांग्रेस – २२४७

कन्हैया बनिया- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी – १८३०

सर्वेन्द्र नाथ शुक्ला- जनता समाजवादी पार्टी- ६६९

बाबु लाल यादव- नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी – 0

रूपन्देही-५

तौफिक अहमद खान-राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी- ९२५

खिम लाल भट्टराई- नेकपा एमाले – २६८

भरत कुमार शाह- नेपाली कांग्रेस – १९५

मुहम्मद वकील मुसलमान- नेपाली कम्युनिष्ट- 0

प्रतिक्रिया

Kamana News Publications Pvt. Ltd.

सोसल मिडिया

प्रकाशनहरु

सम्पादक

  • दिरेकलाल श्रेष्ठ

हाम्रो टीम

About Us Advertise Contact Media Kit
© 2002-2026 Kamana News Publications Private Limited
Designed & Developed by:Appharu.com