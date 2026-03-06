काठमाडौँका १० निर्वाचन क्षेत्रको पछिल्लो मत परिणाम

काठमाडौं– १
रन्जु दर्शना, रास्वपा (घण्टी) – ९०७८
प्रवल थापा नेपाली कांग्रेस (रुख) – ४०८८
रवीन्द्र मिश्र राप्रपा (हलो) – २३५५
काठमाडौं–२
सुनील केसी रास्वपा (घण्टी) – ४२४
मणिराम गेलाल, नेकपा एमाले (सूर्य) २३६
कबिर शर्मा नेपाली कांग्रेस (रुख) – १८९
काठमाडौं–३
राजुनाथ पाण्डे, रास्वपा (घण्टी) –२९६०
कुलमान घिसिङ उज्यालो नेपाल (चीम)– २७०६
रमेश अर्याल, नेपाली कांग्रेस (रुख)–१०११
काठमाडौं–४
पुकार बम रास्वपा, (घण्टी)– ३९२२
सचिन तिमल्सेना, नेपाली कांग्रेस (रुख)–१०९५
राजन भट्टराई, नेकपा एमाले (सूर्य)–९५६
काठमाडौं–५
सस्मित पोखरेल, रास्वपा (घण्टी) – ३७००
प्रदीप पौडेल, नेपाली कांग्रेस (रुख) – १०७८
ईश्वर पोखरेल, नेकपा एमाले (सूर्य)–६९९
काठमाडौं–६
शिशिर खनाल, रास्वपा (घण्टी)–
कृष्ण बानिया सबुज नेपाली कांग्रेस (रुख)–
अमन मास्के एमाले (सूर्य)–
काठमाडौं–७
गणेश पराजुली रास्वपा (घण्टी)– ४६७७
प्रकाश श्रेष्ठ नेकपा एमाले (सूर्य)– ९०४
प्रमोद हरी गुरागाईं नेपाली कांग्रेस (रुख)–७१८
काठमाडौं–८
विराजभक्त श्रेष्ठ– रास्वपा (घण्टी) – ७६१७
सपना राजभण्डारी–नेपाली कांग्रेस (रुख)– ८९०
सुमन सायमी– नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (तारा)– ८४७
काठमाडौं–९
डोल प्रयास अर्याल, रास्वपा (घण्टी) –
नानुमैयाँ बास्तोला, नेपाली कांग्रेस (रुख)–
डा. अजय क्रान्ति शाक्य, नेकपा एमाले (सूर्य)–
काठमाडौं–१०
प्रदीप विष्ट, रास्वपा (घण्टी)– ३४१९
हिमाल कार्की, नेपाली कांग्रेस– ८१५
विनोद श्रेष्ठ, नेकपा एमाले– १६८
