धनगढीमा होलीको निहुँमा प्रहरीमाथि आक्रमण: १२ जना नियन्त्रणमा, असई डबल साउदको अवस्था गम्भीर

धनगढी।
सुदूरपश्चिमको धनगढी उपमहानगरपालिका–१३ स्थित कैलाली गाउँमा होली खेल्ने क्रममा उत्पन्न सामान्य विवादले हिंसात्मक रूप लिँदा प्रहरीमाथि नै आक्रमण भएको छ। घटनामा संलग्न भएको आरोपमा १२ जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको छ भने गम्भीर घाइते भएका असई डबल साउदको अवस्था अझै चिन्ताजनक रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले जनाएको छ।
मंगलबार साँझ होली खेल्ने क्रममा दुई पक्षबीच भएको झगडाले उग्र रूप लिँदा स्थिति नियन्त्रणमा लिन पुगेका प्रहरीमाथि नै ढुंगा प्रहार र कुटपिट भएको थियो। झडपका क्रममा टाउकोमा गहिरो चोट लागेका असई साउदलाई तत्काल उपचारका लागि धनगढीस्थित अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ। चिकित्सकका अनुसार उनको अवस्था गम्भीर रहेकाले सघन उपचार कक्ष (आईसीयू) मा राखिएको छ।
अनुसन्धान तीव्र, योजनावद्ध कि आकस्मिक?
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रमुख एसपी नरेन्द्र चन्दका अनुसार घटनास्थलबाटै नियन्त्रणमा लिइएका १२ जनामाथि बुधबार बिहानैबाट विस्तृत सोधपुछ र अनुसन्धान अघि बढाइएको छ।
उनका अनुसार प्रारम्भिक अनुसन्धानले बालबालिकाबीचको सामान्य विवादबाट घटना सुरु भएको देखिए पनि त्यसमा वयस्कहरू मिसिएर प्रहरीमाथि नै जाइलाग्नुले घटना योजनावद्ध थियो कि भीडको उत्तेजनाबाट भएको आकस्मिक आक्रमण थियो भन्ने कोणबाट अनुसन्धान केन्द्रित गरिएको छ।
“स्थिति नियन्त्रणमा लिन पुगेका सुरक्षाकर्मीमाथि नै ढुंगा र कुटपिट हुनु गम्भीर विषय हो। यसमा संलग्न जो–कोहीलाई कानुनी दायरामा ल्याइन्छ,” एसपी चन्दले बताए।
स्थानीय तनाव, थप सुरक्षाकर्मी परिचालन
घटनापछि क्षेत्रको सुरक्षा अवस्था कडा बनाइएको छ। सम्भावित थप तनाव रोक्न सो क्षेत्रमा थप प्रहरी परिचालन गरिएको छ। स्थानीय प्रशासनले सर्वसाधारणलाई संयमित रहन र अफवाहमा विश्वास नगर्न आग्रह गरेको छ।
स्थानीय बासिन्दाका अनुसार होली खेल्ने क्रममा रंग दल्ने विषयमा विवाद सुरु भएको थियो। प्रारम्भमा सामान्य भनाभनमै सीमित देखिएको विवाद केहीबेरमै समूहगत झडपमा परिणत भएको थियो। झडप चर्किँदै जाँदा प्रहरीले हस्तक्षेप गर्दा केही व्यक्तिले प्रहरीमाथि नै आक्रमण गरेका थिए।
कानुनी कारबाहीको तयारी
प्रहरीले नियन्त्रणमा रहेका १२ जनामाथि सार्वजनिक शान्ति भंग, अभद्र व्यवहार तथा सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमणसम्बन्धी मुद्दामा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ। घटनामा थप व्यक्तिको संलग्नता देखिए अनुसन्धानको दायरालाई अझै विस्तार गरिने प्रहरी स्रोतले जनाएको छ।
स्वास्थ्य अवस्थाबारे अपडेट प्रतीक्षामा
घाइते असई साउदको स्वास्थ्य अवस्थाबारे चिकित्सक टोलीले निरन्तर निगरानी गरिरहेको छ। आवश्यक परे उच्चस्तरीय उपचारका लागि अन्यत्र रिफर गर्ने तयारीसमेत गरिएको छ। प्रहरी संगठनले घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै घाइते सुरक्षाकर्मीको उपचारमा सबै सहयोग गर्ने जनाएको छ।
होलीजस्तो पर्वको अवसरमा भएको यस्तो हिंसात्मक घटना प्रति स्थानीय नागरिक समाजले पनि चिन्ता व्यक्त गरेको छ। उनीहरूले पर्वलाई सभ्य र मर्यादित रूपमा मनाउन तथा कानुन हातमा नलिन आग्रह गरेका छन्।
घटनाको थप विवरण अनुसन्धानपछि सार्वजनिक गरिने प्रहरीले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया