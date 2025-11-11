सानिमा बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा पवनकुमार आचार्य नियुक्त

काठमाडौँ
सानिमा बैंक लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)मा पवनकुमार आचार्य नियुक्त भएका छन् । बैंकको कार्तिक २४ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले सिइओमा आचार्यलाई नियुक्त गरेको हो ।
सिइओ निश्चलराज पाण्डेको कार्यकाल माघ ११ गते सकिँदैछ । माघ १२ गतेदेखि आचार्यले कार्यभार सम्हाल्नेछन् ।
स्थायी ठेगाना ललितपुरमा बस्ने आचार्य, २०६० सालमा सानिमा बैंकको स्थापनाकालदेखि नै बैंकमा कार्यरत रहि बैंकिङ्ग क्षेत्रमा २१ वर्ष लामोे अनुभव संगालेका छन् ।
हाल उनी सानिमा बैंकको नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रूपमा जिम्मेवारी निभाउँदै आएका उनी यसअघि पनि बैंकको दशवटा विभागमा विभागीय प्रमुखका रूपमा राम्रो अनुभव बटुलेका थिए ।
उनको कर्जा मुल्याङ्कन, डिजिटलाइजेसन तथा परियोजना लगानीमा विज्ञता रहेको छ । साथै, उनी सानिमा बैंकको सहायक कम्पनी सानिमा क्यापिटलमा संचालक समितिमा अध्यक्षका रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ । यसबाहेक पनि उनको प्रोडक्सन इन्जिनियरमा चार वर्ष र भिजिटिङ फ्याकल्टीमा पाँच वर्षको अनुभव रहेको छ ।
आचार्यले अमेरिकाको पिट्सबर्ग स्टेट युनिभर्सिटीबाट स्नातकोत्तरमा इन्जिनियरिङ्गमा स्नातक डिग्री हासिल गरेका थिए । साथै, शैक्षिक उपलब्धि मध्ये राष्ट्रव्यापी एसएलसी परीक्षामा आदर्श विद्या मन्दिर हाई स्कुलबाट बोर्ड तेस्रो श्रेणी हासिल गरेका थिए । उनको कार्यकालमा बैंक थप सफलताको उचाईमा पुग्न सफल हुनेछ भन्ने विश्वास बैंकले लिएको छ ।
