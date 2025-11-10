एभरेष्ट भेन्चर्सले संचालनको पहिलो वर्षमै घोषणा गर्यो सात प्रतिशत लाभांश

सेयर बजारका लगानीकर्ताले स्थापना गरेको कम्पनी एभरेष्ट भेन्चर्स लिमिटेडले पूर्णरूपमा संचालनमा आएको पहिलो वर्षमै सात प्रतिशत बोनस सेयर आफ्ना सेयरधनीका लागि वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ ।

कम्पनीको संचालक समितिको बैठकले आफ्ना सेयरधनीका लागि सात प्रतिशत बोनस सेयर र सोवापत लाग्ने कर प्रयोजनका लागि नगद लाभांश वितरणको प्रस्तावसहित आउने मंसिर २० गते दोस्रो वार्षिक साधारणसभा बोलाएको छ ।

अधिकृत पूँजी दुई अर्ब, जारी पूँजी ५० करोड र संस्थापकले चुक्ता गर्ने पूँजी ३५ करोड रहेको सो कम्पनीका तीन सय ३२ जना सेयरधनी छन् । कम्पनीले सहायक कम्पनी खोल्ने, ४९ करोड कर्जा लिने, लगानी सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गर्नेलगायतका प्रस्ताव साधारणसभामा लैजाने निर्णय पनि गरेको छ ।

२०८१ साल असार अन्तिममा कारोबार शुरु गरेको सो कम्पनीले हाल पूँजी बजारमा लगानी केद्रित गरी जोखिम ब्यवस्थापन गरेर सेयरधनीलार्ई राम्रो प्रतिफल दिने कृयाकलाप गरिरहेको जनाईएको छ । कम्पनीको संचालक समिति अध्यक्षमा बरिष्ठ पत्रकार डिल्ली बसेल र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तिलक कोइराला छन् ।

