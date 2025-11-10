एनआइसी एशिया लघुवित्तको बागमती, गण्डकी प्रदेश समिक्षा गोष्ठी तथा तालिम सम्पन्न

काठमाडौँ
एनआईसी एशिया लघुवित्तले प्रथम त्रैमासको गण्डकी र बागमती प्रदेश स्तरीय बजेट समिक्षा गोष्ठी तथा तालिम सम्पन्न गरेको छ ।

कार्तिक १८ देखि २१ गतेसम्म तपस होटल बत्तिसपुतली, काठमाडौंमा चलेको कार्यक्रममा दुई प्रदेशमा रहेका शाखा कार्यालयका प्रमुख, अनुगमन अधिकृत, असुली अधिकृत र प्रदेश प्रमुखको सहभागिता रहेको थियो ।

जहाँ पहिलो दुई दिन शाखा सञ्चालन, प्राप्त उपलब्धि, चुनौती र सुधारका सम्भावित क्षेत्रका विषयमा छलफल चलाइएको थियो भने पछिल्लो दुई दिन सहभागीलाई सेवा गुणस्तर सुधार, ग्राहक संरक्षण, वित्तीय व्यवस्थापन, शाखा सञ्चालन दक्षता, सेवा प्रवाह उत्कृष्टता, डिजिटल बैंकिङ र पोर्टफोलियो व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम प्रदान गरिएको थियो ।

तालिममा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चोलराज शर्मा जोशी, सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गणेश घिमिरे, लेखा, वित्त तथा योजना विभाग प्रमुख आशिष गौतम, कर्जा तथा सञ्चालन विभाग प्रमुख राकेश श्रेष्ठ, सूचना प्रविधि विभाग प्रमुख मिथलेशकुमार श्रीवास्तव, जोखिम, सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा अनुपालना विभाग प्रमुख कसालाल बिश्वासलगायत संस्थाका उच्च पदस्थ व्यक्तिले कर्मचारीलाई दक्षता वृद्धि, जोखिम व्यवस्थापन र डिजिटल सेवा प्रवाहमा सशक्त भएर लाग्न निर्देशन दिनुभयो ।

तालिमको समापन सत्रमा गणेश घिमिरेले सहभागीलाई लक्ष्य प्राप्ति, दक्षता वृद्धि, शाखा सञ्चालन सुधार, जोखिम व्यवस्थापन क्षमता र डिजिटल सेवा प्रवाहमा आएको सकारात्मक परिवर्तनको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै, आगामी दिनमा अझ प्रतिबद्ध भइ उत्साह र लगनशीलताका साथ कार्य गर्न हौसला प्रदान गरेका थिए । यस प्रकारको समीक्षा गोष्ठी र तालिम कार्यक्रमले संस्थाका कर्मचारीलाई आफ्नो जिम्मेवारीमा अझ सशक्त भइ सेवा गुणस्तरमा अझ उत्कृष्ट र शाखा सञ्चालनमा थप प्रभावकारी योगदान पुर्याउन उत्प्रेरित गर्ने विश्वास संस्थाले व्यक्त गरेको छ ।

