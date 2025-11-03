सन नेपाल लाइफले पायो बिबिबि प्ल रेटिङ

काठमाडौं
सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले आफ्नो वित्तीय सुदृढता र दायित्व पूरा गर्ने क्षमतामा उल्लेखनीय सुधार गर्दै केयर रेटिङ्स नेपाल लिमिटेडबाट ‘ बिबिबि प्लस’ रेटिङ प्राप्त गरेको छ ।
यो रेटिङले कम्पनीको विश्वसनीयता, सुदृढ वित्तीय प्रदर्शन, अनुभवी व्यवस्थापन टिम, सशक्त प्रशासनिक प्रणाली र उच्च गुणस्तरको लगानी पोर्टफोलियोलाई झल्काउँछ ।
‘बिबिबि प्लस’ श्रेणीमा पर्ने कम्पनीलाई आफ्ना दायित्वहरू समयमा पूरा गर्न सक्षम र अपेक्षाकृत स्थिर वित्तीय स्थिति भएको मानिन्छ । कम्पनीले ग्राहक वर्ग, अभिकर्ता र शेयरधनीको निरन्तर विश्वासका लागि आभार प्रकट गर्दै अझ सुदृढ र जिम्मेवार बीमा सेवा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्दछौ । हाल कम्पनीको देश भरिमा १ सय ४८ शाखा तथा उप शाखाबाट सेवा संचालनमा रहेको छ ।
प्रतिक्रिया