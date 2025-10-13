नेपाल एसबिआई मर्चेन्ट बैंकिङको दशौँ वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न

काठमाडौँ
नेपाल एसबिआई मर्चेण्ट बैंकिङ लिमिटेडका शेयरधनीको दशौँ वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । सभा नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेडको प्रधान कार्यालय, कमलादी, काठमाडौंमा सम्पन्न भएको हो ।
उक्त सभाले कम्पनीको आ.व. २०८१÷८२ को सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन, वार्षिक आर्थिक विवरण (आषाढ मसान्त २०८२ को वासलात, आ.व. २०८१÷८२ को नाफानोक्सान हिसाब लगायत वार्षिक आर्थिक विवरणसँग सम्बन्धित अनुसूचीहरु समेत) पारित गरेको छ ।
सभाले कम्पनीका शेयरधनीलाई चुक्ता पुँजीमा २५ प्रतिशतका दरले पाँच करोड रुपैँया बराबरको नगद लाभांश (नगद लाभांशमा लाग्ने कर सहित) वितरण गर्ने प्रस्ताव समेत पारित गरेको छ ।
उक्त साधारणसभाले आ.व. २०८२÷८३ को कम्पनीको लेखापरीक्षण गर्नका लागि मेशर्स ए.पि. एण्ड एशोसियट्स, चाटर्ड एकाउण्टेन्ट्सलाई लेखापरीक्षकमा नियुक्ती गरी निजको पारिश्रमिकसमेत निर्धारण गरेको छ ।
