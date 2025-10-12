ढिस्कोले पुरिएर दुईको मृत्यु

बारा ।
बाराको सिम्रौनगढमा माटोको ढिस्कोले पुरिएर शनिवार बिहान दुई जनाको मृत्यु भएको छ । छठ पर्वमा घर लिपपोत गर्न माटो खन्ने क्रममा सिम्रौनगढ नगरपालिका–६ पानीटंकी नजिक ढिस्को खस्दा दुई जनाको मृत्यु भएको हो ।
मृत्यु हुनेमा सिम्रौनगढ–६ सानो इटवालकी ७० वर्षीय शारदादेवी महतो, १५ वर्षीय सुनिल महतो रहेका छन् । उनीहरूको उद्धार गरेर अस्पताल लैजाँदै गर्दा बाटोमा मृत्यु भएको हो । घटनामा ६ जना घाइते छन् । घाइते हुनेमा १४ वर्षीय साजन महतो, १५ वर्षीय नितेश महतो, १८ वर्षीय गौतम मुखिया, १४ वर्षीय रानीकुमारी महतो, १४ वर्षीय सुशीलाकुमारी महतो १५ वर्षीय राजाबाबु शर्मा रहेका छन् ।
घाइतेको सिम्रौनगढ र कलैयास्थित अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । घाइतेको अवस्था सामान्य रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराका प्रहरी प्रवक्ता एवम् प्रहरी नायब उपरीक्षक विजयराज पण्डितले जानकारी दिनुभयो । घर लिपपोतका लागि माटो खन्ने क्रममा ढिस्को खसेको हो । घाइतेको नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र स्थानीयको सहयोगमा उद्धार गरिएको थियो ।
