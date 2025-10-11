“शेखर कोईरालामाथि बढ्दो विश्वास: सुशासन र परिवर्तनको आशा”

काठमाडौं ।
देशको वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यमा जनताको विश्वास जित्न सक्ने पात्रहरू दुर्लभ छन्। नेपाली कांग्रेसभित्र भ्रष्टाचारको छायाँबाट टाढा रहँदै आएका डा. शेखर कोईराला पार्टीभित्र ईमानदार, सरल र विश्वासिलो नेतृत्वका रूपमा स्थापित छन्।
संसददेखि सडकसम्म जनभावना अनुसार स्पष्ट र साहसिक आवाज उठाउन सक्ने क्षमताका कारण उनलाई कांग्रेसको सभापतिमा उपयुक्त उम्मेदवार मानिने गरिएको छ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध दृढ अडान लिने र सुशासनको मार्ग खोल्ने नेतृत्वको खाँचो रहेको वर्तमान अवस्थामा, डा.कोईराला नै त्यो अपेक्षित नेतृत्व दिन सक्ने नेता हुन् भन्ने विश्वास बढ्दो छ।
