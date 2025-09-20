फोटो पत्रकार  थापालाई ‘कमलबहादुर विष्ट स्मृति पुरस्कार’

काठमाडौँ।
गोरखापत्रका फोटो पत्रकार कविता थापालाई “कमलबहादुर विष्ट स्मृति पुरस्कार”प्रदान गरिएको छ ।
साहित्यकार कमलबहादुर विष्ट स्मृति प्रतिष्ठानद्वारा शनिवार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा फोटो पत्रकार थापालाई पन्ध्रहजार रुपियाँ नगदसहित कमलबहादुर विष्ट स्मृति पुरस्कार प्रदान गरिएको हो ।
साहित्यकार कमलबहादुर विष्ट स्मृति प्रतिष्ठानका अध्यक्ष एवं पूर्व वन तथा वातावरण मन्त्री एवं वागमति प्रदेश सदस्य राजु विष्टले साहित्यकार विष्ट निक्कै सरल र मेहनतलाई विश्वास गर्ने व्यक्तित्वको स्मृतिमा उनका परिवारले स्थापना गरेको सो पुरस्कार पनि समाजमा पत्रकारिता, साहित्यलगायतका विविध क्षेत्रमा सक्रिय रहने व्यक्तित्वहरुलाई नै प्रदान गर्दै आएको बताए ।
साहित्यकार कमलबहादुर विष्टका सुपुत्री साहित्यकार डा. गायत्री विष्टले निजामतीमा सेवामा रहेर काम गर्नुभएका आफ्ना पिता, पत्रकारिता र साहित्यतर्फ पनि निक्कै झुकाव राख्ने व्यक्तित्व हुनुभएको स्मरण गरिन् । उनले पिताको पदचाप पछ्याउँदै आफू पनि साहित्य क्षेत्रमा कलम चलाउँदै आएको बताइन् ।
उनले वि.स. २०७६ सालमा कोरोनाको समयमा पिताको निधन भएपछि उहाँका फुटकर कविताहरु सङ्ग्रह गरी प्रकाशन गरिएको र उहाँको स्मृतिमा माता मिश्रीमैया विष्ट संरक्षक रहने गरी दुई लाख रुपियाँको अक्षयकोषसहित स्मृति पुरस्कार राखिएको जानकारी दिइन् ।
सोही अक्षयकोषबाट हरेक वर्ष पत्रकारिता, साहित्य, सङ्गीत क्षेत्रमा सक्रिय व्यक्तित्वहरुलाई पुरस्कार प्रदान गर्ने क्रममा यस वर्ष करिब दुई दशक फोटो पत्रकारिता गरेकी कविता थापालाई पुरस्कृत गरिएको बताइन् ।
भक्तपुर गुण्डु निवासी फोटो पत्रकार कविता थापाले वि.स. २०६४ सालदेखि फोटो पत्रकारिता गर्दै आएकी छन् । वि.स. २०६६ सालदेखि गोरखापत्र संस्थानमा फोटो पत्रकारका रुपमा कार्यरत छन् ।
