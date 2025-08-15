रुपन्देही-३ उपनिर्वाचन: बालेन टिमका दुई सल्लाहकार चुनावी दौडमा, समर्थनमा अन्योल

काठमाडौं ।
रुपन्देही क्षेत्र नम्बर ३ को उपनिर्वाचन नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक माहौल तातिएको छ। राप्रपाका नेता दीपक बोहोराको निधनपछि रिक्त भएको यो सिटका लागि प्रमुख दलहरू सक्रिय छन्। यस्तै, काठमाडौंका मेयर बालेन शाहका दुई सल्लाहकार—सन्तोष गिरी र ओमप्रकाश अर्याल—को संभावित उम्मेदवारीले चुनावी प्रतिस्पर्धा झनै चर्किएको छ।
सन्तोष गिरीले बालेनको सद्भावमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी अघि बढाएको दाबी गरे पनि बालेन सचिवालयले कुनै आधिकारिक समर्थन नदिएको स्पष्ट पारेको छ। अर्कोतर्फ, कानुनी सल्लाहकार अर्याल पनि उम्मेदवारीको तयारीमा छन् भने अन्तिम निर्णय सोचविचारपछि लिने बताएका छन्।
दलहरूले पनि उम्मेदवार चयनमा तीव्र कसरत गरिरहेका छन्। बालेनको नामसँग जोडिएका स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको उपस्थितिले यो उपनिर्वाचनलाई झनै रोचक र प्रतिस्पर्धात्मक बनाएको छ।
