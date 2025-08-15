साउन ३० गते शुक्रबार, यस्तो छ तपाईंको राशिफल

मेष : दिन शुभ छ । कोसेली, पुरस्कार प्राप्तिका साथै कार्य सफल, लाभको सम्भावना छ ।
वृष : दिन शुभ देखिँदैन । नोक्सानी, चोटपटकको भयका साथै निरर्थक खर्चको सम्भावना छ ।
मिथुन : सानै प्रयासमा पैसा, विविध सेवा वा वस्तुको प्राप्ति, मीठो भोजनको सम्भावना छ ।
कर्कट : दिन शुभ फलदायक छ । सुख–सन्तोष मिल्ला । स्वस्थ एवं मन प्रफुल्लित हुनेछ ।
सिंह : राजनीतिक असफलता, राज्यबाट तनाव, प्रतिष्ठामा ह्रास आउन सक्ने देखिन्छ ।
कन्या : दिन शुभ देखिँदैन । रोगव्याधि, नोक्सानी, बाधा आउन सक्ने हुँदा सजग रहनु बेस ।
तुला : दिन शुभ फलदायक छ । धन लाभ, मान–सम्मान, परीक्षामा सफलता हुने देखिन्छ ।
वृश्चिक : समय शुभ छ । सानै प्रयासमा द्रव्य लाभ, विजय, खेलकुद–परीक्षामा सफलता हुनेछ ।
धनु : सजग रहनुस् । वायुजन्य रोगको भय, काममा असफलता, शोक हुन सक्ने देखिन्छ ।
मकर : दिन अशुभ भएकाले झाडापखाला, ग्यास्ट्रिक, निरर्थक घुमफिर नहोला भन्न सकिन्न ।
कुम्भ : शुभ दिन भएकाले आर्थिक लाभ, मान–सम्मान, पढाइ, व्यापारमा सफलता होला ।
मीन : धन हानि, मानसिक चञ्चलता, आँखामा समस्या हुन सक्छ । सजग रहनु बेस होला ।
