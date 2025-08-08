रसुवाको बाढीमा बेपत्ता प्रहरी जवानको कुशको शव बनाएर दाहसंस्कार

बारा । 

बारा जिल्लाको फेटा गाउँपालिका- १ भलुहीका प्रहरी जवान मुन्ना ठाकुर गत असार २४ गते रसुवामा आएको बाढीपछि बेपत्ता भएका थिए।

एक महिनासम्म खोजी गर्दा पनि उनको अवस्था अज्ञात नै रहँदा परिवारजन र आफन्तहरूले उनलाई मृत घोषित गर्दै कुशको शव बनाएर आज शुक्रवार दाहसंस्कार गरेका छन्।

 प्रहरी जवान ठाकुर रसुवास्थित नेपाल–चीन सीमाको ल्हेन्दे खोला र भोटेकोशी खोलाको संगमस्थलमा ड्युटीमा खटिएका बेला आएको भीषण बाढीमा बेपत्ता भएका थिए।

 उक्त बाढीले सीमावर्ती क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको थियो भने केही प्रहरीका संरचनाहरू समेत बगाएको बताइएको छ।

 ठाकुरका आफन्तजनले खोजीको प्रयास नरोके पनि एक महिनासम्म कुनै जानकारी नआएपछि हिन्दु परम्पराअनुसार कुशको प्रतीकात्मक शव बनाएर अन्त्येष्टि गरेका हुन्।

 परम्पराअनुसार यस्तो अवस्थामा जब शव फेला पर्दैन, तब कुशबाट निर्मित पुत्लालाई शवको रुपमा मानिन्छ र त्यसको अन्त्येष्टि गरिन्छ।

 यस घटनाले राज्यको उद्धार प्रणालीप्रति पनि प्रश्न उठाएको छ। प्राकृतिक विपत्तिमा हराउने सुरक्षाकर्मीहरूकै अवस्थाबारे समयमै पुष्टि वा जानकारी दिन नसक्नु गम्भीर चुनौती हो।

 मृतक जवान ठाकुरको परिवार अझै पनि छोराको प्रतिक्षामा रहेको तर सामाजिक एवं धार्मिक दायित्व पूर्तिका लागि बाध्य भएर अन्त्येष्टि गर्नुपरेको उनीहरू बताउँछन्।

 यो घटना प्राकृतिक विपत्ति पछिको मानवीय संकट को प्रतिनिधि उदाहरण हो। 

 कुशको शव बनाएर दाहसंस्कार गर्नु केवल धार्मिक प्रक्रिया मात्र होइन, परिवारजनका लागि भावनात्मक पीडाको गहिरो अभिव्यक्ति पनि हो।

 सुरक्षाकर्मीहरूको सेवा जोखिममा आधारित हुन्छ, तर सेवा गरिरहेका बेला बेपत्ता हुँदा राज्यको दायित्व अझ गम्भीर रूपमा लिनु आवश्यक छ।

 राज्यले पीडित परिवारलाई उचित राहत तथा सम्मानजनक सहायता उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने आवाजसमेत उठ्न थालेको छ।

प्रतिक्रिया

Kamana News Publications Pvt. Ltd.

सोसल मिडिया

प्रकाशनहरु

सम्पादक

  • दिरेकलाल श्रेष्ठ

हाम्रो टीम

About Us Advertise Contact Media Kit
© 2002-2025 Kamana News Publications Private Limited
Designed & Developed by:Appharu.com