सवारी दुर्घटना न्यूनिकरणका लागी युवालाई जिम्मेवार बनाउन जरूरी :मुख्यमन्त्री आचार्य

बुटवल ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले युवालाई सचेत, अनुशासित र जिम्मेवार बनाउन सके सवारी दुर्घटनामा उल्लेख्य कमी ल्याउन सकिने बताउनुभएको छ ।
प्रदेश स्तरीय सडक सुरक्षा सम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठीलाई लमहीमा मंगलबार सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी मोटरसाइकल दुर्घटना हुने गरेको र त्यसमा विशेषगरी १६ देखि ३० वर्ष उमेर समूहका युवाको संलग्नता तथा क्षति बढी देखिएको बताउनुभयो । उहाँले यसलाई प्रदेशकै सबैभन्दा ठूलो चुनौती र चिन्ताको विषयका रूपमा उल्लेख गर्नुभयो ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले विद्यालय तहदेखि नै सडक सुरक्षा सम्बन्धी सचेतना र अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय तथा सहकार्य गरेर युवालाई प्रशिक्षित र अनुशासित बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले यसमा आवश्यक साझेदारी गर्न तयार रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
उहाँले दाङ, बाँके, कपिलवस्तु र रुपन्देहीमा सवारी दुर्घटना बढी हुने गरेको उल्लेख गर्दै तीव्र गतिमा सवारी चलाउने प्रवृत्ति र लागूऔषधको प्रयोग दुर्घटनाका प्रमुख कारण रहेको बताउनुभयो । लागूऔषध नियन्त्रणमा सबै जिम्मेवार निकायले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले पुराना सवारीसाधन, गुणस्तरहीन सडक र चालकको लापरबाहीले पनि दुर्घटना बढाइरहेको उल्लेख गर्दै प्राविधिक रूपमा उपयुक्त र गुणस्तरीय सडक मात्र निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।‘बलियो र गुणस्तरीय सडक निर्माणसँगै सवारी नियमको कडाइका साथ पालना गराउन सके दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले नागरिक समाजलाई सुसूचित गर्दै बालबालिकालाई कुलतबाट टाढा राख्नुपर्ने, समाजमा बढ्दै गएको विकृति, विसंगति र अराजकता नियन्त्रण गर्न सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । दुर्घटनापछि घाइतेको समयमै उद्धार र उपचारको व्यवस्था सुनिश्चित गर्दै मानवीय भावना र जिम्मेवार समाज निर्माण गर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रत्नबहादुर खत्रीले गुणस्तरीय सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो । आन्तरिक मामिला, कानुन, उद्योग तथा यातायातमन्त्री भण्डारीलाल अहिरले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि नियम कानुनको इमान्दारीपूर्वक पालना र सडक सुरक्षा सम्बन्धी प्रशिक्षण अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका फोकल पर्सन शंकरसिंह धामीले लुम्बिनी प्रदेशको पाँच वर्षको सडक दुर्घटना विश्लेषण प्रस्तुत गर्दै प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०७७\७८ देखि २०८१\८२ सम्म ७ हजार ८ सय ६६ सवारी दुर्घटना भएको जानकारी दिनुभयो । ती दुर्घटनामा २ हजार ५ सय २५ जनाको मृत्यु, ५ हजार ४ सय १६ जना गम्भीर घाइते र ६ हजार ८ सय ४ जना सामान्य घाइते भएका छन् ।
दुर्घटनामा संलग्न सवारीमध्ये ६ हजार २ सय ७१ वटा दुईपाङ्ग्रे रहेका छन्, जुन कुल दुर्घटनाको करिब ५७ प्रतिशत हो । अधिकांश दुर्घटना साँझ ६ बजेदेखि मध्यरातसम्म हुने गरेका छन् भने करिब ९० प्रतिशत दुर्घटना चालकको लापरबाहीका कारण हुने गरेको विश्लेषणमा उल्लेख गरिएको छ ।
कार्यक्रममा प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीसहित विभिन्न मन्त्रालय, सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह र सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा ‘मृत्यु र गम्भीर घाइते शून्यमा झारौँ’ भन्ने लक्ष्यसहित सडक सुरक्षा प्रवद्र्धनका लागि साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो ।
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