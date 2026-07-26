देशभर मनसुनी प्रभाव कायम, केही क्षेत्रमा भारी वर्षाको सम्भावना

काठमाडौं ।
देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव कायम रहँदा आज पनि अधिकांश क्षेत्रमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहने र विभिन्न स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङसहित वर्षा हुने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ।
बागमती, गण्डकी र कर्णालीका पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेकाले बाढी, पहिरो र भूक्षयको जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ।
प्रतिकूल मौसमका कारण सडक, हवाई यातायात, कृषि, पर्यटन तथा दैनिक जनजीवन प्रभावित हुन सक्ने भएकाले मौसमसम्बन्धी पछिल्ला सूचना नियमित रूपमा पालना गर्न महाशाखाले अनुरोध गरेको छ।
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