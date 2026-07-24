२०४६ को विश्वकप ७ एसियाली राष्ट्रले गर्ने विषयमा छलफल

काठमाडौं ।
जापान फुटबल एसोसिएसन (जेएफए) को नेतृत्वमा एसियाका सात राष्ट्रहरूले सन् २०४६ को फिफा विश्वकप संयुक्त रूपमा आयोजना गर्ने विषयमा प्रारम्भिक छलफल अघि बढाएका छन् ।
बृहत् संयुक्त दाबीको योजनामा जापानसहित मलेसिया, दक्षिण कोरिया, चीन, थाइल्यान्ड, इन्डोनेसिया र सिङ्गापुर सामेल रहेका छन् । जेएफएका अध्यक्ष सुनेयासु मियामोतोले क्षेत्रीय फुटबल महासङ्घहरू बीच यस विषयमा सकारात्मक र रचनात्मक कुराकानी भइरहेको पुष्टि गरेका छन् । पूर्वी र दक्षिण-पूर्वी एसियाली देशहरूबीचको यो सहकार्यले विश्वव्यापी फुटबल नक्सामा यस क्षेत्रको उपस्थितिलाई अझ बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
यस महत्त्वाकाङ्क्षी योजना अन्तर्गत सहभागी देशहरूले आ-आफ्ना उत्कृष्ट र आधुनिक रङ्गशालाहरूलाई खेल स्थलका रूपमा प्रस्तुत गर्नेछन् । जस अनुसार मलेसियामा रहेको विशाल बुकिट जलिल राष्ट्रिय रङ्गशालालाई प्रमुख दाबीका रूपमा प्रयोग गरिने योजना छ । यसका अतिरिक्त इन्डोनेसियाका चर्चित गेलोरा बुङ कर्नो र जकार्ता अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला जस्ता ठूला तथा अत्याधुनिक पूर्वाधारहरूलाई पनि यस दाबीका मुख्य आधार बनाइनेछ ।
यसले गर्दा मलेसिया तथा छिमेकी राष्ट्रहरूले विश्वकपका महत्त्वपूर्ण र रोमाञ्चक खेलहरू आफ्नो भूमिमा सञ्चालन गर्ने दुर्लभ अवसर प्राप्त गर्न सक्नेछन् । समग्र पूर्वी र दक्षिण-पूर्वी एसियाली क्षेत्रमा फुटबलको लोकप्रियता अभिवृद्धि गर्न तथा खेल पूर्वाधारको चौतर्फी विकास गर्न यो संयुक्त आयोजनाको प्रस्ताव निकै प्रभावकारी हुने विश्वास लिइएको छ । सन् २००२ मा जापान र दक्षिण कोरियाले संयुक्त रूपमा सफल रूपमा विश्वकप आयोजना गरेपछि यस क्षेत्रमा पुनः विश्वकप फर्काउने यो पहिलो बलियो प्रयास हो ।
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