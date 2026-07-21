वर्षायाममा घर सजाउने ६ आकर्षक फूल

काठमाडौं ।
वर्षायाम लागेसँगै आकाशमा बादल मडारिन्छन्, झरी पर्न थाल्छ र सुक्खा देखिने धरती फेरि हराभरा बन्छ। यही मौसम फूलप्रेमीका लागि पनि विशेष अवसर हो। वर्षाले वातावरणलाई ताजा बनाउँछ भने सही फूलको छनोटले घरको आँगन, कौसी, बरन्डा वा छतलाई रंगीन र जीवन्त बनाइदिन्छ।
धेरैलाई वर्षायाममा फूल रोप्न गाह्रो हुन्छ भन्ने लाग्न सक्छ। तर केही यस्ता फूलहरू छन्, जो पानी, चिसोपन र आर्द्र मौसममै अझ राम्रोसँग फुल्छन्। कम हेरचाहमा पनि आकर्षक देखिने यी फूलहरूले घरको सौन्दर्य मात्र होइन, मनलाई पनि आनन्दित बनाउँछन्।
पेटुनिया : यदि तपाईंलाई घर वरिपरि विभिन्न रङका फूल मनपर्छ भने पेटुनिया उत्कृष्ट विकल्प हो। गुलाबी, बैजनी, सेतो, रातोदेखि मिश्रित रङसम्म पाइने यो फूल गमला, झुन्ड्याउने टोकरी वा बरन्डाको रेलिङमा निकै आकर्षक देखिन्छ। बिहानको केही घाम पाएपछि यसले लामो समयसम्म निरन्तर फूल दिइरहन्छ।
बेगोनिया : धेरै फूललाई घाम चाहिन्छ, तर बेगोनिया भने कम घाम लाग्ने स्थानमा पनि सहजै फुल्छ। त्यसैले फ्ल्याटको बरन्डा, झ्याल वा अर्धछायाँ पर्ने स्थानका लागि यो उत्कृष्ट रोजाइ हो। यसको चम्किला फूल र आकर्षक पातले घरलाई शान्त र मनमोहक वातावरण दिन्छ।
इम्पेसन्स : इम्पेसन्सलाई वर्षायामको फूल पनि भन्ने गरिन्छ। लगातार पानी परिरहे पनि यो फूल निराश हुँदैन। बरु अझ बढी फुल्दै जान्छ। सेतो, गुलाबी, सुन्तले र बैजनी रङमा पाइने यसले बगैंचालाई जीवन्त बनाउँछ।
रेन लिली : वर्षा परेपछि अचानक एकैपटक फुल्ने रेन लिलीको दृश्य साँच्चै मनमोहक हुन्छ। साना तर आकर्षक फूलहरू एकैचोटि फुल्दा बगैंचाले नयाँ रूप लिन्छ। कम हेरचाहमै राम्रो हुने भएकाले व्यस्त जीवनशैली भएका मानिसका लागि पनि यो उपयुक्त बिरुवा हो।
हाइड्रेन्जिया : ठूला गुच्छामा फुल्ने हाइड्रेन्जिया बगैंचाको आकर्षण बन्न सक्छ। निलो, गुलाबी, बैजनी र सेता फूलले घरको वातावरणलाई प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिदिन्छ। पर्याप्त चिसोपन र मलिलो माटो पाएपछि यो बिरुवाले लामो समयसम्म आफ्नो सौन्दर्य कायम राख्छ।
कोलियस : हरेक सुन्दर बिरुवाले फूल नै फुलाउनुपर्छ भन्ने छैन। कोलियस त्यसको उत्कृष्ट उदाहरण हो। हरियो, रातो, पहेँलो, बैजनी र गुलाबी मिश्रित रंगीन पातले मात्रै पनि घरलाई आकर्षक बनाइदिन सक्छ। वर्षायाममा यसको रङ अझ चम्किलो देखिन्छ।
फूल रोप्दा यी कुरामा ध्यान दिनुहोस्
वर्षायाममा पानी धेरै पर्ने भएकाले गमला वा बगैंचामा पानी जम्न नदिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। माटोमा कम्पोस्ट वा राम्रोसँग कुहिएको गोबर मल मिसाउँदा बिरुवाको वृद्धि राम्रो हुन्छ। ओइलाएका फूल र सुकेका पात नियमित हटाउँदा नयाँ फूल फुल्ने क्रम बढ्छ। साथै, प्रत्येक बिरुवाको आवश्यकता अनुसार घाम र पानीको सन्तुलन मिलाउनु पनि आवश्यक हुन्छ।
प्रतिक्रिया