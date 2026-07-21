सिक्किममा निर्माणाधीन सुरुङ भत्किँदा नौ जनाको मृत्यु, १५ मजदुरको खोजी जारी

एजेन्सी।
भारतको हिमाली राज्य सिक्किममा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङ भत्किँदा कम्तीमा नौ जना मजदुरको मृत्यु भएको छ भने १५ जना अझै सुरुङभित्र फसेका छन्। विषाक्त मिथेन ग्यासका कारण उद्धार कार्य चुनौतीपूर्ण बनेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्।
दुर्घटना सोमबार टिस्टा नदीमा निर्माणाधीन सरकारी जलविद्युत् परियोजनाको सुरुङमा भएको हो। त्यसबेला सुरुङभित्र निर्माण कार्यमा संलग्न मजदुरहरू काम गरिरहेका थिए।
सिक्किम राज्य विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणका निर्देशक राजीव रोकाका अनुसार सुरुआती अनुमानमा २५ देखि २७ जना मजदुर सुरुङभित्र फसेका थिए। हालसम्म नौ जनाको शव निकालिएको छ भने करिब १५ जनाको खोजी तथा उद्धार कार्य जारी छ।
प्रारम्भिक अनुसन्धानमा सुरुङभित्र भएको विस्फोट दुर्घटनाको सम्भावित कारण हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। यद्यपि, वास्तविक कारणबारे आधिकारिक निष्कर्ष आउन बाँकी छ। सुरुङको गहिरो भागमा दुर्घटना भएकाले अनुसन्धान र उद्धार दुवै कठिन बनेका छन्। साथै, पछिल्ला दिनमा परेको अविरल मनसुनी वर्षाले पनि दुर्घटनामा असर पारेको हुन सक्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ।
उद्धार अभियानमा सबैभन्दा ठूलो अवरोध सुरुङभित्र फैलिएको विषाक्त मिथेन ग्यास बनेको छ। अक्सिजन उपकरणसहितका विशेष उद्धार टोलीलाई मात्र सुरुङभित्र प्रवेश गर्न दिइएको छ।
निर्देशक रोकाले ग्यासको उच्च मात्रा र जोखिमका बाबजुद उद्धार अभियान निरन्तर जारी रहेको जानकारी दिए। खानी तथा सुरुङ दुर्घटनामा अनुभव भएका विशेष दक्ष टोलीसमेत परिचालन गरिएको उनले बताए।
भारतमा ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माणका क्रममा यस्ता दुर्घटना पटक–पटक दोहोरिने गरेका छन्। वातावरणविद्हरूले हिमाली क्षेत्रमा तीव्र विकास निर्माणले प्राकृतिक जोखिम बढाइरहेको भन्दै सावधानी अपनाउन सरकारलाई पटक–पटक सचेत गराउँदै आएका छन्।
यसअघि सन् २०२३ मा उत्तराखण्डमा निर्माणाधीन सडक सुरुङ भत्किँदा ४१ जना मजदुर १७ दिनसम्म सुरुङभित्र फसेका थिए। उनीहरूलाई लामो उद्धार अभियानपछि सकुशल बाहिर निकालिएको थियो।
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