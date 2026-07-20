सार्वजनिक बिदा घटाउन अध्ययन कार्यदल गठन, १५ दिन भित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने

काठमाडौँ।
नेपाल सरकारका सचिवहरूको बैठकले सार्वजनिक बिदा घटाउन अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा सोमबार बसेको बैठकले सातामा दुई दिन बिदा थपिएकाले अन्य बिदाहरू कटौती गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
गृह मन्त्रालयका सहसचिव संयोजक रहने कार्यदलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्य रहने छन् ।
कार्यदललाई अध्ययन प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा बुझाउने गरी १५ दिनको समयसीमा तोकिएको छ ।
प्रतिक्रिया