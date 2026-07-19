विश्वकप फाइनलमा पहिलोपटक हाफटाइम शो,म्याडोना, शकिरा, जस्टिन बिबर, बीटीएस लगायत एउटै मञ्चमा

फुटबल विश्वकपको फाइनल खेल आफैंमा विश्वकै सबैभन्दा धेरै हेरिने खेलमध्ये एक हो। तर यसपटकको फाइनलमा खेलसँगै संगीत पनि उत्तिकै आकर्षणको केन्द्र बन्ने भएको छ। पहिलोपटक विश्वकप फाइनलको मध्यान्तरमा ‘हाफटाइम शो’ आयोजना गरिने भएपछि खेलप्रेमी मात्र होइन, संगीतप्रेमीको ध्यान पनि यही कार्यक्रमतर्फ केन्द्रित भएको छ।
फाइनलअघि हुने सांगीतिक प्रस्तुतिमा विश्वका चर्चित कलाकारहरू सहभागी हुनेछन्। म्याडोना, शकिरा, जस्टिन बिबर, बीटीएस, बर्ना बोय, कोल्डप्ले लगायतका कलाकार एउटै मञ्चमा देखिने अपेक्षाले यस कार्यक्रमलाई विश्वव्यापी सांस्कृतिक उत्सवका रूपमा हेरिएको छ। फरक महादेश, भाषा र सांगीतिक शैलीका कलाकारलाई एउटै कार्यक्रममा समेटेर फुटबलमार्फत विश्व एकताको सन्देश दिने प्रयास गरिएको विश्लेषण भइरहेको छ।
फिफाका अनुसार टेलिभिजनमा प्रसारण हुने सांगीतिक प्रस्तुति करिब ११ मिनेट लामो हुनेछ। तर मञ्च निर्माण र हटाउने प्रक्रियासहित मध्यान्तर झन्डै २५ मिनेटसम्म पुग्न सक्ने बताइएको छ। सामान्यतया फुटबलमा मध्यान्तर १५ मिनेट हुने भएकाले यसले खेलको लय र खेलाडीको तयारीमा असर पार्न सक्ने विषयमा बहस सुरु भएको छ। यद्यपि, फिफाले खेलाडीको स्वास्थ्य र खेलको निष्पक्षतामा कुनै सम्झौता नहुने स्पष्ट पारेको छ।
हाफटाइम शोको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष यसको सामाजिक उद्देश्य पनि हो। कार्यक्रमबाट संकलन हुने रकम विश्वभरका बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा र फुटबलका अवसर उपलब्ध गराउने अभियानमा खर्च गरिनेछ। विश्वव्यापी शैक्षिक कोषका लागि १० करोड अमेरिकी डलर संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने टिकट बिक्रीबाट पनि यस अभियानमा सहयोग जुटाइँदै आएको छ।
अहिलेसम्म कलाकारहरूले कुन-कुन गीत प्रस्तुत गर्नेछन् भन्ने आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक गरिएको छैन। तर सार्वजनिक चर्चाका आधारमा शकिराले आफ्नो चर्चित ‘वाका वाका’ वा नयाँ विश्वकप गीतको अंश प्रस्तुत गर्न सक्ने अनुमान छ। जस्टिन बिबर, म्याडोना, बीटीएस, बर्ना बोय र कोल्डप्लेले पनि आफ्ना लोकप्रिय गीतका छोटा अंश समेटिएको संयुक्त प्रस्तुति दिन सक्ने चर्चा छ। धेरै कलाकार सहभागी हुने भएकाले पूर्ण गीतभन्दा ‘मेड्ली’ शैलीको प्रस्तुति हुने सम्भावना बढी देखिन्छ।
यस कार्यक्रमलाई लिएर मत विभाजित छन्। समर्थकहरूका अनुसार यसले विश्वकपलाई खेल मात्र नभई विश्वव्यापी सांस्कृतिक उत्सवका रूपमा स्थापित गर्नेछ। संगीतमार्फत नयाँ पुस्ता र फुटबलमा कम रुचि भएका दर्शकलाई समेत विश्वकपसँग जोड्न सकिने उनीहरूको विश्वास छ।
तर आलोचकहरू भने विश्वकपलाई अमेरिकी शैलीको मनोरञ्जनतर्फ लैजान खोजिएको भन्दै असन्तुष्ट छन्। उनीहरूका अनुसार लामो मध्यान्तरले खेलाडीको शरीर चिसिन सक्ने, दोस्रो हाफमा चोटको जोखिम बढ्न सक्ने र खेलको स्वाभाविक लय बिग्रन सक्ने सम्भावना रहन्छ।
जे भए पनि यसपटकको विश्वकप फाइनल केवल उपाधि भिडन्तमा सीमित रहने छैन। फुटबल र संगीतको दुर्लभ संगमका कारण यो विश्वभरका करोडौं दर्शकका लागि खेलसँगै मनोरञ्जन र सांस्कृतिक एकताको विशेष अवसर बन्ने अपेक्षा गरिएको छ। कार्यक्रम सफल भयो भने भविष्यका विश्वकपहरूमा पनि हाफटाइम शो स्थायी परम्परा बन्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन।
प्रतिक्रिया