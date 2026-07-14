सातै प्रदेशमा सुविधासम्पन्न जलन उपचार केन्द्र स्थापना गर्न प्रधानमन्त्री शाहको निर्देशन ,अस्पतालको सेवा सुधार, सरसफाइ र बिरामीमैत्री व्यवस्थापनमा पनि जोड

काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले देशका सातै प्रदेशमा सुविधासम्पन्न जलन (बर्न) उपचार केन्द्र स्थापना गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन्। जलनका गम्भीर बिरामीले आफ्नै प्रदेशमा समयमै विशेषज्ञ उपचार पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न प्रदेशस्तरीय बर्न सेन्टर स्थापना गर्न उनले जोड दिएका हुन्। सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा विभिन्न स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका नवनियुक्त उपकुलपतिसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले जलन उपचार सेवाको पहुँच विस्तार गर्न र प्रमुख सरकारी अस्पतालमा सञ्चालन भइरहेका बर्न सेवासमेत थप सुदृढ बनाउन निर्देशन दिएका हुन्।
बैठकमा सहभागी चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) का उपकुलपति प्रा.डा. विवेक आचार्यका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले गम्भीर प्रकृतिका जलनका बिरामीले समयमै गुणस्तरीय उपचार पाउने वातावरण बनाउन संघ, प्रदेश सरकार र सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताएका थिए। प्रधानमन्त्री शाहले हाल जलनका गम्भीर बिरामी सीमित अस्पतालमा मात्रै केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा आधुनिक सुविधासहितको जलन उपचार केन्द्र स्थापना गरिनुपर्ने धारणा राखेका थिए। यसबाट उपचारका लागि राजधानी वा केही सीमित अस्पतालमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे।
छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीले अस्पतालहरूको समग्र सेवा प्रवाह सुधारमा पनि विशेष चासो व्यक्त गरेका थिए। उनले अस्पतालमा सरसफाइको स्तर उच्च बनाउन, बिरामीले सहज र छिटो सेवा पाउने व्यवस्था मिलाउन तथा अस्पतालमा देखिने अनावश्यक भिड व्यवस्थापनका प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्न निर्देशन दिएका थिए। बैठकमा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) का उपकुलपति प्रा.डा. विवेक आचार्य, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रा.डा. नविसमानसिंह प्रधान, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रा.डा. अजयकुमार मिश्र, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रा.डा. नारायणसिंह गुरुङ तथा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानका उपकुलपति डा. स्मृति काफ्ले सहभागी थिए। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलाई जलन उपचार सेवाको पहुँच विस्तार, विशेषज्ञ उपचारको विकेन्द्रीकरण तथा सार्वजनिक अस्पतालको सेवा गुणस्तर सुधारतर्फको महत्वपूर्ण पहलका रूपमा हेरिएको छ।
प्रतिक्रिया