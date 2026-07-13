अमेरिकाको इरानमाथि फेरि घण्टौँ हवाई आक्रमण: होर्मुजमा तनाव चर्किँदा तेलको मूल्य ३ प्रतिशतभन्दा बढी बढ्यो

काठमाडौं ।
अमेरिका र इरानबीचको सैन्य तनाव थप चर्किएको छ। अमेरिकी सेनाले आइतबार इरानका विभिन्न सैन्य संरचनालाई लक्षित गर्दै फेरि घण्टौँसम्म हवाई आक्रमण गरेको जनाएको छ। अमेरिकी पक्षका अनुसार यस अभियानमा दर्जनौँ सैन्य लक्ष्यहरूमा प्रहार गरिएको छ।
यो नयाँ आक्रमण इरानको इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कोर्प्स (IRGC) ले होर्मुज जलडमरूमध्य हुँदै गइरहेको अर्को व्यावसायिक जहाजमाथि गोली चलाएको दाबीपछि गरिएको हो। अमेरिकी सैन्य प्रवक्ताले उक्त घटनापछि थप सैन्य कारबाही गरिएको बताएका छन्।
विश्वको सबैभन्दा महत्वपूर्ण तेल ढुवानी मार्गमध्ये एक मानिने होर्मुज जलडमरूमध्यको अवस्थाबारे अमेरिका र इरानले एकअर्काविरुद्ध फरक–फरक दाबी गरिरहेका छन्। यही मार्ग हुँदै विश्वको ठूलो परिमाणमा कच्चा तेल निर्यात हुने भएकाले यस क्षेत्रमा बढ्दो तनावले अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ।
यसैबीच, खाडी क्षेत्रमा रहेका अमेरिकाका सहयोगी राष्ट्रहरूले पनि सप्ताहन्तमा इरानबाट मिसाइल तथा ड्रोन आक्रमणको सामना गर्नुपरेको बताएका छन्। इरानले भने आफूले अमेरिकी सैन्य अड्डाहरूलाई निशाना बनाएको दाबी गर्दै यसलाई अमेरिकी आक्रमणको प्रतिकारका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
सैन्य तनाव बढेसँगै अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा बजार पनि प्रभावित भएको छ। आइतबार ब्रेन्ट क्रुड र अमेरिकी डब्लुटीआई (WTI) कच्चा तेलको मूल्य ३ प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्। विश्लेषकहरूले होर्मुज जलडमरूमध्यमा कुनै अवरोध उत्पन्न भए विश्वव्यापी ऊर्जा आपूर्ति र अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
अमेरिका–इरानबीचको पछिल्लो सैन्य टकरावले मध्यपूर्वमा थप अस्थिरता निम्त्याउने चिन्ता बढेको छ भने कूटनीतिक समाधानको सम्भावना झन् कमजोर बन्दै गएको विश्लेषण गरिएको छ।
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