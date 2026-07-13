अविरल वर्षाले देशभर सडक सञ्जाल प्रभावित, चार प्रदेशका मुख्य राजमार्ग अझै अवरुद्ध

काठमाडौँ ।
देशभर निरन्तर भइरहेको वर्षाका कारण आएको बाढी र पहिरोले विभिन्न प्रदेशका मुख्य राजमार्गहरू प्रभावित भएका छन्। सोमबार बिहानसम्म पनि कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न सडक खण्ड पूर्ण तथा आंशिक रूपमा अवरुद्ध हुँदा यात्रुहरू समस्यामा परेका छन्।
नेपाल प्रहरीका अनुसार सोमबार बिहान ६:३० बजेसम्म प्राप्त पछिल्लो विवरणअनुसार पहिरो पन्छाउने र सडक खुलाउने काम सम्बन्धित निकायले जारी राखेका छन्। तर निरन्तर वर्षा भइरहेकाले केही स्थानमा सडक सञ्चालन तत्कालै सहज हुने अवस्था छैन।
विशेषगरी पहाडी जिल्लाका राजमार्गमा पहिरो खस्ने क्रम जारी रहेकाले लामो तथा छोटो दूरीका सवारीसाधन प्रभावित भएका छन्। कतिपय स्थानमा वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्न आग्रह गरिएको छ भने जोखिमयुक्त सडकमा अनावश्यक यात्रा नगर्न पनि प्रशासनले अनुरोध गरेको छ।
गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र सडक विभागको समन्वयमा अवरुद्ध सडक खुलाउने प्रयास भइरहेको छ। वर्षा अझै जारी रहने मौसम पूर्वानुमान रहेकाले बाढी, पहिरो र डुबानको जोखिम कायम रहेको भन्दै सतर्क रहन सम्बन्धित निकायले आग्रह गरेका छन्।
प्रहरीले यात्रामा निस्कनुअघि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन, ट्राफिक प्रहरी वा सडक विभागबाट सडकको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी लिएर मात्र यात्रा गर्न पनि सर्वसाधारणलाई अनुरोध गरेको छ।
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