 पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र जन्मदिन मनाउन  सुटुक्क शिवपुरीको नयाँ सोल्टीमा 

काठमाडौं ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह ८० औ जन्मदिन मनाउन सुटुक्क शिवपुरी पुग्नुभएको छ । करिब दुईमहिना सञ्चालन गरेको शिवपुरीस्थित होटल सोल्टीमा परिवारसहित जन्मदिन मनाउन पुग्नुभएको हो । सो होटल सोल्टी ग्रुपको हो , त्यहाँ पूर्वराजा शाहको समेत स्वामित्व छ ।
उच्चस्रोतका अनुसार १९ गते बिहान परिवारसहित शिवपुरी पुग्नुभएका पुर्वराजा केहीदिन उतै बस्नुहुने भएको छ । सो होटल शिवपुरी स्थित नेपाली सेनाको तालिमकेन्द्र नजिक डाँडाँगाउँमा छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको साथमा निजी सचिव राजिब शाही, डा. सागर तिमल्सिना, फणिराज पाठक, शसस्त्र प्रहरीको डिएसपीसहित निजी सुरक्षाकर्मी छन् ।
आफन्तसहित करिब २५ जनाको टोलीले होटल बुक गरेका छन् । आज उहाँको जन्मदिन परेको छ । आफन्तजनसंग जन्मदिन मनाएपछि केहीदिन उतै बस्ने कार्यक्रम रहेको छ–उच्च स्रोतले भन्यो । शिवपुरी होटलमा पूर्वरानी कोमल, छोरी प्रेरणा, छोरा पारस, बुहारी हिमानी, नाति हृदयन्द्र, नातिनीहरु पुर्णिका र किर्तिका , धिरेन्द्रका छोरीहरु ज्वाई, भान्जाभाञ्जी लगायत आफन्तमात्र सहभागि छन् । पूर्वराजा शिवपुरी जानु अघि पूर्वमुमा वडामहारानी रत्नसंग भेट गर्नुभएको थियो ।
उता जन्मदिन मनाउन निर्मलनिवास पुगेका सर्बसाधारण पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई नभेटेपछि मुलगेटमै फूलको गुच्छा, माला चढाएर फर्किएका छन् । जन्मदिन मनाउन पुगको थियौं पूर्वराजालाई नभेटेपछि दिक्क लागेर फर्कियौ–निर्मल निवास गेटमा भेटिएका मकवानपुरका सविन क्षेत्रीले न्युज अफ नेपालसंग भन्नुभयो ।
पूर्वराजाको जन्म दिनपनि मनाउन नपाउने रहेछौ । अब अर्को साल के हुन्छ हुन्छ–उहाँले निराश भावमा भन्नुभयो । निर्मल निवास पुगेका अधिकांस पूर्वराजाको तस्बीर अंकित प्लेकार्ड बोकेर निर्मल निवास पुगेका थिए । गेटमा पुगेपछि सुरक्षाकर्मीले निर्मलनिवासमा कोही नभएको जनाएपछि फर्किएका थिए ।
प्रतिक्रिया