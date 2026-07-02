एजनको प्रोडक्ट लन्च

काठमाडौं, (नेस) ।
नेपालका लागि एजनको आधिकारिक विक्रेता सुवासना इन्टरनेसनल प्रा.लि. ले एजनद्वारा उत्पादित खेल सामग्री मंगलबार लन्च गरेको छ ।
एजनकी प्रोपाइप्रटर लि मेङ, एजनकी मार्केटिङ हेड जेनी र एक्सक्लुसिभ पार्टनर अफ एजन नेपाल तथा सुवासनाका प्रबन्ध निर्देशक सुशिल श्रेष्ठले एक कार्यक्रमबीच ‘प्रोडक्ट लन्च’ गरे । चीनियाँ संस्था एजनद्वारा उत्पादित सामाग्रीमा बास्केटबल, भलिबल, फुटबल, टेबलटेनिस, सटलकक र पिकलबल छन् ।
प्रबन्ध निर्देशक श्रेष्ठले विगत ३ वर्षदेखि खेल सामाग्री वितरण गर्दै आएपनि आधिकारिक रुपमा पहिलोपटक ‘प्रोडक्ट लन्च’ गरेको बताए । उनले मोफसलमा पोखरा, विराटनगर, धरान र नारायणगढमा आफ्ना सामाग्रीहरु पठाएको जानकारी गराउदै ग्राहकबाट राम्रो प्रतिक्रिया आएकोमा उत्साहित रहेको बताए ।
प्रोपाइप्रटर लिले आफ्नो सामाग्रीलाई विश्वास गरेकोमा सुवासनालाई धन्यवाद दिदै गुणस्तरमा कुनै कमी आउन नदिन एजन सतर्क रहेको बताइन् । उपत्यकामा एजनका ३ आउटलेट सञ्चालनमा छन् । लाजिम्पाटमा गो स्पोर्ट्स, टोखामा स्पोर्ट्स जोन र कीर्तिपुरमा फ्रेन्ज स्पोर्ट्स सेन्टरले एजनका सामाग्री विक्री गर्दै आएका छन् ।
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